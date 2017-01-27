 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Пятница, 27 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Моряки во главе с вице-адмиралом присоединились к флешмобу #22РushUpChallenge
время публикации: 11:36
последнее обновление: 11:37
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте

Около двух сотен будущих и действующих офицеров Военно-морских Сил Украины во главе с вице-адмиралом Игорем Воронченком сформировали живые фигуры герба Украины и якоря на причальной стенке и вертолетной площадке фрегата Гетман Сагайдачный и отжались в рамках флешмоба #22РushUpChallenge. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Кроме того, присоединились к флешмобу и руководство и курсанты Института Военно-Морских Сил Национального университета Одесская морская академия.

Ранее флешмоб поддержали начальник Генштаба, генералы Нацгвардии, мэр Киева и футболисты "Днепра".

Цель флешмоба #22PushUpChallenge - обратить внимание на социальные и психологические проблемы ветеранов по возвращению к мирной жизни.

Снимать отжимания на камеру и выкладывать видео в соцсети начали в США, чтобы привлечь внимание к проблемам ветеранов, возвращающихся домой после войны с посттравматическим синдромом. Отмечается, что, согласно статистике, ежедневно 22 из них совершают самоубийство.

Напомним, 2016 году количество погибших украинских военных не во время боев превысило боевые потери. 63 бойца совершили самоубийство.

facebook

Cсылки по теме:

Всемирный флешмоб: десантник, потерявший ногу на Донбассе, отжался 22 раза с сыном на спине
// NEWSru.ua // Украина // 19 января 2017 г.

Психолог назвал причины самоубийств среди бойцов АТО
// NEWSru.ua // Украина // 12 января 2017 г.

Порошенко назначил уполномоченного по вопросам реабилитации участников АТО
// NEWSru.ua // Украина // 2 декабря 2016 г.

На Житомирщине полицейский взорвал себя гранатой
// NEWSru.ua // Украина // 10 октября 2016 г.

Патриотический флешмоб: в центре Луганска смельчаки фотографируются с украинским флагом
// NEWSru.ua // Украина // 30 августа 2016 г.

Для реабилитации бойцов АТО после войны начали использовать собак, лошадей и пчёл
// NEWSru.ua // Украина // 31 августа 2015 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 11:44
 27 января. Обзор прессы. Как Львов решает "мусорный" вопрос
// Пресса


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Пятница, 27 января 2017 г.  

Последняя новость – 11:44

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017