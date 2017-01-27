Моряки во главе с вице-адмиралом присоединились к флешмобу #22РushUpChallenge

Около двух сотен будущих и действующих офицеров Военно-морских Сил Украины во главе с вице-адмиралом Игорем Воронченком сформировали живые фигуры герба Украины и якоря на причальной стенке и вертолетной площадке фрегата Гетман Сагайдачный и отжались в рамках флешмоба #22РushUpChallenge. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Кроме того, присоединились к флешмобу и руководство и курсанты Института Военно-Морских Сил Национального университета Одесская морская академия.

Ранее флешмоб поддержали начальник Генштаба, генералы Нацгвардии, мэр Киева и футболисты "Днепра".

Цель флешмоба #22PushUpChallenge - обратить внимание на социальные и психологические проблемы ветеранов по возвращению к мирной жизни.

Снимать отжимания на камеру и выкладывать видео в соцсети начали в США, чтобы привлечь внимание к проблемам ветеранов, возвращающихся домой после войны с посттравматическим синдромом. Отмечается, что, согласно статистике, ежедневно 22 из них совершают самоубийство.

Напомним, 2016 году количество погибших украинских военных не во время боев превысило боевые потери. 63 бойца совершили самоубийство.

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