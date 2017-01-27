Луценко: суд отменил арест 60 миллионов, выделенных на строительство "Охматдета", средства перечислены Минздраву

Суд отменил арест 60 млн грн, выделенных на строительство Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" (Киев), эти средства уже перечислены Министерству здравоохранения Украины.

Об этом в пятницу 27 января сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в соцсети Facebook.

"ГПУ расследует дело о нецелевом использовании в 2015 году 60 млн (грн) средств руководством ГП "Укрмедпроектбуд" при строительстве "Охматдета". Вчера по предложению ГПУ арест этих средств судом был отменен", - написал генпрокурор.

По его данным, сегодня под контролем Нацбанка Украины казначейство перечислило эти средства Минздраву для строительства "Охмадета".

Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения объявило открытый конкурс на должность главного врача Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Минздрава Украины в связи с истечением срока контракта с предыдущим руководителем - Юрием Гладушем.

Cсылки по теме: