КОРД задержал на взятке в 400 тыс. грн руководителей "Чернобыльского спецкомбината"

Руководители государственного предприятия "Чернобыльский спецкомбинат" получили 432 тыс. грн за "победу" в тендерных торгах. На данный момент проводятся их задержания. Об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, чиновники гарантировали коммерческой структуре "победу" на конкурсных торгах. Также они пообещали завысить стоимость дизельного топлива после их проведения.

"Несколько минут назад сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции, следователи военной прокуратуры Центрального региона совместно с бойцами спецподразделения "КОРД" задержали заместителя руководителя государственного предприятия. На данный момент проводятся задержания и руководителя ГСП "Чернобыльский спецкомбинат", - сообщил Аваков.

Согласно открытым данным, гендиректором предприятия является Михаил Грабчук, его первым заместителем Сергей Боклагов.

Напомним, в мае ветераны добровольческого батальона "Донбасс" раскрыли коммерческую схему с незаконным вывозом радиоактивного метала из Чернобыльской зоны.

При этом, как утверждают ученые, Зона отчуждения будет непригодной для жизни людей еще на протяжении 24 тысяч лет.

Cсылки по теме: