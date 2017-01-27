Климкин: войска РФ на границе с Украиной демонстрируют готовность к полномасштабному вторжению

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что разместив на границе с Украиной свои войска, РФ демонстрирует готовность к полномасштабному вторжению. Об этом украинский министр сказал в эфире 5 канала.

"Россия постоянно держит это военное присутствие. Она пытается дестабилизировать ситуацию также вдоль границы. Таким образом показывая, что в любой момент российское вторжение может приобрести более масштабный характер", - отметил Климкин.

Он также отметил, что пока нет оснований для того, чтобы в ближайшее время состоялась встреча "нормандской четверки", поскольку российская сторона блокирует выполнение Минских соглашений.

"За работой над дорожной картой, мы находимся гораздо дальше от того, на что соглашалась Россия во время саммита в Берлине, где было договорено, что мы будем последовательно работать над дорожной картой. Сейчас российская сторона последовательно блокирует. Поэтому выходить на политический уровень - уровень министров в ближайшие недели - без того, чтобы мы имели какую-то позицию для обсуждения, я таких шансов на сегодня не вижу", -добавил глава МИД Украины.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца заявила, что за два года Россия не выполнила ни одного пункта минских договоренностей. Она также призвала партнеров по нормандской формата (Украина, Германия, Франция, Россия) усилить давление на Российскую Федерацию.

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы и первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко допускала расширение "нормандского формата" в 2017 году.

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