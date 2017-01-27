В Киеве установили 3700 камер наблюдения

В рамках проекта "Безопасная столица" в Киеве установили 3700 камер видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Большинство камер появились в общественных местах (школы, больницы и прочее), также порядка 300 камерами оснастили центр города.
Вышеупомянутые камеры установили за два последних месяца. Всего их 3762:
- 3423 камеры — в школах, детских садах, поликлиниках и больницах;
- 33 камеры — на объектах культуры, в том числе музеях и театрах;
- 306 камер — в центре города и на автомобильных мостах через Днепр.
Плюс еще одна камера с обзором на 360 градусов установлена на Майдане Незалежности.
Эта техника специально синхронизирована с правоохранительными службами и поможет в поисках преступников или угнанных автомобилей.
В ближайшее время в Киеве установят еще 4 тысячи таких камер.
Проект возник в связи с громким терактом в центре Киева, когда летом 2016 года на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко подорвали машину, в которой находился журналист Павел Шеремет.
После этого президент Украины Петр Порошенко обратился с просьбой к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману установить во всех областных центрах в местах массового скопления людей средств видеонаблюдения с долговременным сохранением записей.
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