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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 27 января 2017 г.
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В Киеве установили 3700 камер наблюдения
время публикации: 10:12
последнее обновление: 10:12
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В рамках проекта "Безопасная столица" в Киеве установили 3700 камер видеонаблюдения

В рамках проекта "Безопасная столица" в Киеве установили 3700 камер видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Большинство камер появились в общественных местах (школы, больницы и прочее), также порядка 300 камерами оснастили центр города.

Вышеупомянутые камеры установили за два последних месяца. Всего их 3762:

- 3423 камеры — в школах, детских садах, поликлиниках и больницах;

- 33 камеры — на объектах культуры, в том числе музеях и театрах;

- 306 камер — в центре города и на автомобильных мостах через Днепр.

Плюс еще одна камера с обзором на 360 градусов установлена на Майдане Незалежности.

Эта техника специально синхронизирована с правоохранительными службами и поможет в поисках преступников или угнанных автомобилей.

В ближайшее время в Киеве установят еще 4 тысячи таких камер.

Проект возник в связи с громким терактом в центре Киева, когда летом 2016 года на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко подорвали машину, в которой находился журналист Павел Шеремет.

После этого президент Украины Петр Порошенко обратился с просьбой к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману установить во всех областных центрах в местах массового скопления людей средств видеонаблюдения с долговременным сохранением записей.

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Пятница, 27 января 2017 г.  

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