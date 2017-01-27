В Украине могут отменить празднования 8 марта, 1 и 9 мая. Для Рады разработали законопроект

Украинский институт национальной памяти подготовил законопроект об отмене в Украине государственных праздников 8 марта, 1 и 9 мая. Об этом в интервью "Апострофу" заявил директор института Владимир Вятрович.

"Я думаю, что нам не стоит говорить о таком государственном празднике, как 1 мая. Также постепенно и точно надо переводить акцент с 9 мая на 8 мая. Также я убежден, что не стоит делать государственным и праздничным днем 8 марта", - подчеркнул он.

По словам историка, Украинский институт национальной памяти уже разработал соответствующий проект закона "О государственных праздниках в Украине".

"В ближайшее время будем выставлять на общественное обсуждение этот вопрос. Главной задачей в этом направлении будет, действительно, упорядочить эти праздники, потому что у нас календарь наполнен какими-то новыми украинскими национальными праздниками, а старые советские праздники все равно остаются. Все это требует определенного упорядочения. Я думаю, что в этом году депутаты поддержат нашу инициативу и примут этот закон", - заявил Вятрович.

По его мнению, на государственном уровне должны отмечаться только те праздники, посвященные событиям, которые были переломными и чрезвычайно важными для Украины как государства, например, День независимости и День Конституции. "А не какие-то праздники, которые остались нам в наследство от советского прошлого", - добавил историк.

Вятрович напомнил, какой большой победой для Украины был отказ от 23 февраля.

"Это праздник уже почти исчез, и показателем этого является бизнес и коммерция, которые тоже переориентировались. То есть 14 октября абсолютно постепенно вытесняет то, что касалось 23 февраля. Со временем 14 октября полностью приживется и будет именно тем днем, в который мы будем вспоминать защитников Украины, защитников в широком смысле", - отметил директор института национальной памяти.

Ранее Вятрович заявлял, что нынешняя дата празднования Дня Флага, 23 августа, не имеет никакого исторического обоснования.

А социологи выяснили, каков любимый праздник украинцев.

Cсылки по теме: