Freedom House требует освободить Курбединова. Из его офиса уже изъяли технику

Международная организация Freedom House требует от России немедленно освободить задержанных в Крыму адвоката Эмиля Курбединова и одного из его подзащитных, крымского татарина Сейрана Салиева. Об сказано в заявлении Freedom House.

Из офиса крымских адвокатов Курбединова и Семедляева изъяли технику



"Россия должна освободить Курбединова и Салиева и начать соблюдать нормы международного права в отношении оккупированных территорий", - сказал Роберт Херман, вице-президент по международным программам.

"Постоянные нарушения российскими силами основных правовых принципов превратили Крым в территорию, где базовые права человека не соблюдаются, и где осталось очень мало надежды на возможность законного обжалования произвола со стороны сил безопасности", - сказано в заявлении.

В то же время известная адвокат Евгения Закревская инициировала петицию с призывом к МИД РФ направить дипломатическую ноту РФ с требованием освободить задержанного в Крыму адвоката Эмиля Курбединова. Об этом она написала в своем блоге на "Украинской правде". Петиция размещена на сайте электронных петиций Кабинета министров.

Она указывает, что в соответствии со ст. 70 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны "Государство-оккупант не может арестовать, преследовать или осуждать лиц, защищаемых Конвенцией, за действия или мнения, совершенные или высказанные до оккупации или в период временного ее прекращения, за исключением случаев нарушений законов и обычаев войны."

"Требуем от Министерства иностранных дел Украины направить дипломатическую ноту в соответствующие органы Российской Федерации о нарушение ст. 70 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны с требованием немедленного и безусловного освобождения адвоката Эмиля Курбединова", - сказано в петиции.

Как cообщалось, в четверг, 26 января, ФСБ в Крыму задержала известного адвоката Эмиля Курбединова. Его арестовали на 10 суток, признав виновным в админнарушении по ст. 20.3. Уголовного кодекса РФ о административных нарушениях (Пропаганда или публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).

Сейран Салиев - общественный активист, который был оштрафован в мае 2016 за объявление через громкоговоритель минарета информации о незаконных обысках в домах крымских татар в Крыму. В доме Салиева был проведен обыск вооруженными людьми, которые, возможно, искали материалы, связанные с организацией "Хизб ут-Тахрир". Заявленная принадлежность к "Хизб ут-Тахрир" часто используется российскими силами в Крыму для преследования мирных активистов. Ожидается, что Салиев будет обвинен в терроризме.

Это уже второй за два дня случай задержания адвоката крымских татар в Крыму. Так, в среду задержали Николая Полозова. ФСБ пытается перевезти его со статуса адвоката в статус свидетеля, лишив таким образом заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова ключевого адвоката.

Из офиса крымских адвокатов Курбединова и Семедляева изъяли технику



После обыска из офиса адвокатов Эмиля Курбединова и Эдема Семедляева изъята вся цифровая техника. Об этом сообщает Центр информации о правах человека.

Кроме этого, российские силовики провели обыск в квартире Курбединова, при этом 40 минут адвоката задержанного не пускали.

Сообщается, что решение суда о проведении обыска у них нет. Только постановление следователя о проведении осмотра жилых помещений.

После того как к дому, где живет Курбединов, стали приходить неравнодушные мусульмане, полиция подогнала автозак с ОМОНом.

У суда тоже собралось около 30 мусульман, но на заседание никого не впускали.

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