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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 27 января 2017 г.
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СБУ отменила запрет на въезд в Украину мэру Перемышля. Гитлянская объяснила, почему
время публикации: 16:04
последнее обновление: 16:20
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Служба безопасности Украины отменила свое решение о запрете на въезд в Украину на 5 лет для мэра польского Перемышля Роберта Хомы

Служба безопасности Украины отменила свое решение о запрете на въезд в Украину на 5 лет для мэра Перемышля Роберта Хомы, сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Украинская сторона положительно восприняла оценку мэра Перемышля, которую он публично дал антиукраинским маршам в городе", - написала она на странице в Facebook в пятницу 27 января.

"Именно поэтому Служба приняла ответственное решение об отмене запрета на въезд в Украину мэру польского города Перемышля Роберту Хоме", - объяснила Гитлянская.

Отметим, что ранее вице-министр иностранных дел Польши Ян Дзедзичак заявил, что решение о запрете въезда в Украину, объявленное мэру Перемышля Роберту Хоме, вредит польско-украинским отношениям и выразил надежду, что запрет будет немедленно отменен.

Он добавил, что в случае, если украинская сторона не отменит это решение, то представители МИД Польши не будут присутствовать на Польско-украинском форуме в Ряшеве, начинающем свою работу в пятницу, 27 января. Кроме того, вице-министр сообщил, что таким будет только начало польской реакции, которая будет иметь действительно серьезные последствия.

Напомним, мэр города Перемышль в Польше Роберт Хома получил запрет на въезд в Украину от Службы безопасности Украины из-за его участия в антиукраинских мероприятиях в Перемышле.

Варшава направила Киеву ноту из-за истории с мэром Перемышля.

Как известно, город Перемышль, расположенный в Польше возле украинской границы, в прошлом году был постоянным местом конфликтов на национальной почве.

Самый громкий из них произошел 10 декабря, когда во время торжественного "Марша орлят перемышльских и львовских", который состоялся под патронатом мэра города, один из его участников закричал под Украинским народным домом "Смерть украинцам!", а другие участники шествия поддержали его.

Ранее в ноябре прошлого года в Варшаве на марше националистов по случаю 98-й годовщины независимости страны неизвестные сожгли украинский флаг.

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Пятница, 27 января 2017 г.  

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