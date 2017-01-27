Порошенко в Международный день памяти жертв Холокоста призвал мир к недопущению возрождения тоталитарных империй

Президент Украины Петр Порошенко в связи с Международным днем памяти жертв Холокоста указывает на недопустимость повторения таких преступлений в будущем.

"27 января мир чтит Международный день памяти жертв Холокоста, установленный решением Генеральной Ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года. (…) Сегодня немногочисленные уже свидетели рассказывают нам о тех страшных событиях, а молчаливые склоны и мемориалы Бабьего Яра, другие места упокоения жертв нацизма несут память о погибших в века. Это наша общая боль… Сохраняя память о Холокосте, мы решительно заявляем о недопустимости повторения подобных преступлений в будущем", - говорится в обращении главы Украинского государства в связи с Международным днем памяти жертв Холокоста.

Президент Порошенко напомнил, что Украина, потерявшая десятки миллионов своих сыновей и дочерей разных национальностей в результате преступлений тоталитаризма, сейчас противостоит российской агрессии, защищая границы демократического мира.

"Мы призываем все свободные нации не допустить возрождения тоталитарных империй, идеологий и практик, порождающих преступления против человечества", - заявил президент.

В заявлении Министерства иностранных дел Украины указано, что около 1,5 млн украинских евреев были уничтожены нацистами на территории Украины во время Второй мировой войны.

"Мы призываем международное сообщество объединить усилия с целью не допустить каких-либо проявлений антисемитизма и нетерпимости на расовой или национальной почве, культивировать в грядущих поколениях уважение основных прав и свобод человека", - говорится в заявлении МИД.

Справка

Холокостом называют преследование и истребление евреев в 1933-1945 годах в Германии и странах, которые были ее союзниками, а также на захваченных ними территориях.

Холокост в переводе с древнегреческого означает "всесожжение". Многие евреи предпочитают собственный термин, Шоа (катастрофа). Шоа - целенаправленное, массовое уничтожение евреев на подконтрольных нацистской Германии территориях.

В широком смысле Холокост - это также геноцид ромов (цыган), массовые убийства поляков, советских военнопленных, душевнобольных и гомосексуалистов. Всего нацистами было казнено 11 миллионов человек, из которых непосредственно евреи составляли примерно половину.

Жертв Холокоста вспоминают ежегодно 27 января. Эту дату определила Генеральная ассамблея ООН. Именно 27 января 1945 советские войска освободили комплекс нацистских концлагерей Аушвиц-Биркенау вблизи польского города Освенцим.

Лагерь освободили бойцы 1-го Украинского фронта при поддержке 4-го Украинского фронта. В боях с охраной Аушвица, которая составляла примерно 6000 человек, погибли около 300 советских солдат.

К началу Второй мировой войны в Европе жили 9 миллионов евреев. В 1950 году их осталось 3,5 миллиона. В Польше, странах Балтии и в Германии за годы Холокоста было убито до 90% евреев.

Иерусалимский центр "Яд ва-Шем" насчитал почти 25 000 человек, которые спасали евреев на оккупированных территориях. Самый известный из них благодаря кино - Оскар Шиндлер, спасший более 1200 человек. Нередко за спасение евреев оккупационная власть наказывала расстрелом.

Холокост завершился со капитуляцией Германии в мае 1945 года, а в ноябре 1947 ООН приняла решение об основании еврейского государства Израиль. Через год там жило уже 800 тысяч человек. За следующие 5 лет население Израиля увеличилось в 5 раз.

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