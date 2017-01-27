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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 27 января 2017 г.
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Оккупанты продолжают обстрелы из "Градов": погибли двое военных
время публикации: 07:45
последнее обновление: 08:19
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Оккупанты продолжают обстрелы из "Градов"
Двое украинских военнослужащих погибли
28 декабря силы АТО отразили атаку гибридных российско-оккупационных вооруженных формирований возле Крутой Балки

Российско-оккупационные войска, игнорируя любые договоренности, большинство обстрелов вели из минометов различных калибров и тяжелой артиллерии, в том числе РСЗО БМ-21 "Град". Всего за минувшие сутки зафиксировано 63 обстрела. Двое украинских военнослужащих погибли. Об этом сегодня утром, 27 января, в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении из 152-миллиметровой артиллерии, танков, БМП, гранатометов и стрелкового оружия террористы обстреливали Широкино, а из 122-миллиметровой - Талаковку. Из минометов различных калибров оккупанты вели огонь по Лебединскому, Красногоровке, Талаковке, и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия стреляли по Новогригорьевке, Гнутовому и Павлополю. По Новотроицкому огонь вел снайпер.

На Луганском направлении российско-оккупационные войска подвергли обстрелам из РСЗО БМ-21 "Град" Новозвановку, выпустив в сторону позиций ВСУ 20 снарядов. Здесь же боевики применили и 122-миллиметровую артиллерию. Крымское, Новотошковское, Новозвановку, Водяное, Новоалександровку и Попасную обстреляли из 120 и 82-миллиметровых минометов.

На Донецком направлении боевики также использовали минометы различных калибров, обстреливая позиции сил АТО в районе Авдеевки, Верхнеторецкого, Зайцевого. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреляны Новгородское, Каменка и Авдеевка.

Напомним, 24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку гибридных российско-оккупационных вооруженных формирований возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.

9 января 2017 года Вооруженные силы Украины отразили вылазку диверсантов возле Тарамчука.

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