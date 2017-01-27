Полторак: на фронте ныне нет ни одного мобилизованного или срочника

Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет, что на сегодня ни мобилизованные ни военнослужащие-срочники не выполняют задачи в зоне проведения АТО.

"Сегодня на линии столкновения в зоне АТО нет ни одного мобилизованного и ни одного бойца срочной службы. Там только те люди, которые для себя решили, что они на сегодня не имеют более важного дела, чем защита своей страны", - сказал он в пятницу 27 января в Киеве в ходе презентации книги "Добробаты. История подвига батальонов, которые спасли страну", передает "Интерфакс-Украина".

Полторак также напомнил, что с начала проведения АТО задачи с рамках операции выполняли 40 тыс. добровольцев.

В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отметил, что появление добровольцев на фронте "изменило психологию этой войны".

"Люди, которые прошли Майдан, были готовы к бою и были готовы отдавать свою жизнь за Украину... мы смогли их остановить и пойти в контрнаступление, оттеснив их фактически до границ РФ", - подчеркнул он.

Секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что именно добровольческие батальоны совместно с батальонами Нацгвардии и подразделениями Вооруженных сил "показали, что Украина может себя защитить, даже когда ни одного патрона нам партнёры не дали".

"Именно добровольцы-герои дали нам возможность выиграть время и создать настоящую армию, боевую Нацгвардию, оборонно-промышленный комплекс и показать, что Украина была, есть и будет", - сказал он.

Напомним, что в ноябре 2016 года а Украине завершилась демобилизация 6-й волны. "Я, как президент и верховный главнокомандующий, могу доложить украинскому народу, что отныне ни одного мобилизованного на фронте, в зоне АТО нет. И Вооруженные силы Украины полностью должны быть обеспечены добровольцами, воинами-контрактниками, хорошо подготовленными, мотивированными, обученными и обеспеченными", - сказал тогда президент Петр Порошенко.

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