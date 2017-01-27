Бородай рассказал о смерти Болотова

Экс-главарь террористической группировки "ЛНР" Валерий Болотов умер.

Об этом в пятницу 27 января заявил бывший так называемый "премьер" группировки "ДНР" Александр Бородай и подтвердил источник, близкий к Болотову, сообщает РБК.

По словам Бородая, он узнал о смерти Болотова от его близких, уточнив, что не в курсе подробностей смерти.

Источник издания близкий к Болотову, подтвердил смерть экс-главаря "ЛНР" 27 января. По информации издания, причины смерти Болотова выясняются.

"Не могу сказать, что близко его знал в период событий 2014 года, но тем не менее это был человек, который внес значительный вклад в первую стадию становления "ЛНР"", - цитирует издание слова Бородая.

Как пишут российские СМИ, Болотов, по предварительной версии, умер от сердечного приступа в своей квартире в Москве.

"Ему внезапно стало плохо", - сообщил источник.

Болотов был одним из лидеров сепаратистского движения на Луганщине. 21 апреля 2014 года он провозгласил себя "народным губернатором", а 18 мая этого же года был "избран" руководителем "ЛНР". Уже 14 августа был вынужден уйти в отставку и уехать в Москву (РФ). В своем последнем публичном интервью Болотова в декабре 2016 года жестко критиковал своего преемника Игоря Плотницкого, сказав, что был лишен своего "поста" в результате заговора а также рассказал, что именно батальон "Заря" под командованием Плотницкого устраивал провокации и обстреливал Луганск летом 2014 года.

Напомним, по Луганску в сентябре 2016 года прокатилась серия "арестов", не обошлось без странных смертей и исчезновений. Так, ранее, 6 августа, главарь "ЛНРовцев" Игорь Плотницкий пережил серьезное покушение. Его личный автомобиль подорвали неизвестные.

Немногим ранее, 19 сентября 2016 года, в Москве на Рублевке был застрелен основатель пророссийской сепаратистской организации "Оплот" Евгений Жилин, в составе которой начинал свою незаконную деятельность "ДНРовец" Александр Захарченко. А накануне этого события, 18 сентября, стало известно о смертельном "отравлении грибами", случившемся с родителями Плотницокого в российском Воронеже. Также Плотницкий объявил в розыск своего бывшего соратника Алексея Карякина, который ранее возглавлял так называемый "парламент "ЛНР".

Затем, 21 сентября 2016 года, Плотницкий заявил о предотвращении "очередной попытки переворота", следом за которой, сказал он, в Луганск и окрестности якобы "должна была зайти украинская армия". "Коллега" Плотницкого Захарченко тогда прокомментировал, что у них "тоже что-то примерное готовилось". Более того, Захарченко подтвердил, что отправлял в помощь Плотницкому в связи с "переворотом" незаконное вооруженное формирование "Спарта" во главе с одиозным Моторолой, которого позже - 16 октября 2016 года - взорвали в лифте в Донецке.

Позже в сентябре 2016 года "мэр" Красного Луча (Луганская область) Юрий Кондратенко призвал "поддержать руководство народной милиции в борьбе с казнокрадом Плотницким". А перед этим батальон боевиков-"ЛНРовцев" "Призрак" им. А.Б. Мозгового" заявлял о зачистке со стороны главаря "ЛНР" Плотницкого.

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