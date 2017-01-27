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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 27 января 2017 г.
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Команду украинских айтишников признали лучшей в рейтинге "белых" хакеров
время публикации: 13:58
последнее обновление: 14:44
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Команда dcua: Николай Овчарук, Виктор Сытник, Влад Бабкин, Андрей Данилюк, Николай Ильин

Украинская IT-команда dcua в 2016 году возглавила мировой рейтинг CTFtime среди специалистов по кибербезопасности.

Об этом сообщает Эспресо.

Согласно данным рейтинговой таблице, обнародованной на сайте CTFtime, украинские айтишники из КПИ обошли более 12 тысяч команд со всего мира.

Украинскую команду dcua, созданную в 2012 году, возглавляет научный сотрудник физико-технического института КПИ Николай Ильин. Сейчас в его команде "белых" хакеров 43 работники. Dcua была в первой десятке рейтинга CTFtime в течение последних четырех лет. В 2013 году команда заняла пятое место, в 2014 и 2015 – шестое.

Рейтинг CTFtime составляется по результатам участия команд в течение года в международных соревнованиях в области информационной безопасности. В 2016 году победа основывалась на результатах около 70 соревнований.

Ранее Украина заняла 11-е место в рейтинге одного из международных специализированных кадровых порталов, который предлагает разработчикам задачи различной сложности.

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Пятница, 27 января 2017 г.  

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