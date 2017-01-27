Корректировщика огня боевиков-"ДНР" приговорили к 6 годам за решёткой

В Донецкой области к 6 годам лишения свободы приговорили жителя Авдеевки, обвиняемого в пособничестве боевикам "ДНР".

Об этом в пятницу 27 января сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

"57-летний житель Авдеевки, в течение июля-августа 2015 регулярно по телефону передавал боевикам данные о местах дислокации и перемещения военнослужащих и военной техники Вооруженных Сил Украины, а также других военных формирований, участвующих в проведении антитеррористической операции в г. Авдеевка Донецкой области. Кроме этого установлено, что мужчина корректировал места необходимого артиллерийского обстрела террористами украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

Указанные действия были прекращены сотрудниками Службы безопасности Украины в октябре 2015 года.

За совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины (содействие деятельности террористической группы или террористической организации) пособника боевиков приговорили к 6 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что 25 января Печерский районный суд Киева вынес приговор по делу по обвинению бразильского наемника "Д/ЛНР" Рафаэла Лусварги - 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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