Турчинов перевыполнил #22PushupChallenge

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов присоединился к флешмобу #22PushupChallenge.
Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.
Турчинов отжался 25 раз.
"На всякий случай. С запасом", - сказал он, добавив, что передает эстафету офицерам Аппарата СНБО.
Напомним, флешмоб #22PushupChallenge начался в Украине в поддержку бойцов, вернувшихся из зоны боевых действий и имеющих посттравматический синдром.
Отметим, что именно цифра "22" фигурировала в статистике количества самоубийств среди ветеранов военных конфликтов и боевых действий Вооруженных сил США. Чтобы привлечь внимание общества к этой проблеме, был проведен флешмоб, условием которого стало 22-разовое отжимание в течение 22 дней. Впоследствии эта эстафета перешла и в армии европейских стран, в том числе и Украине.
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