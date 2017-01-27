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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 27 января 2017 г.
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Турчинов перевыполнил #22PushupChallenge
время публикации: 15:28
последнее обновление: 15:28
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов присоединился к флешмобу #22PushupChallenge.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

Турчинов отжался 25 раз.

"На всякий случай. С запасом", - сказал он, добавив, что передает эстафету офицерам Аппарата СНБО.

Напомним, флешмоб #22PushupChallenge начался в Украине в поддержку бойцов, вернувшихся из зоны боевых действий и имеющих посттравматический синдром.

Отметим, что именно цифра "22" фигурировала в статистике количества самоубийств среди ветеранов военных конфликтов и боевых действий Вооруженных сил США. Чтобы привлечь внимание общества к этой проблеме, был проведен флешмоб, условием которого стало 22-разовое отжимание в течение 22 дней. Впоследствии эта эстафета перешла и в армии европейских стран, в том числе и Украине.

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Пятница, 27 января 2017 г.  

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