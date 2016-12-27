Савченко действует в интересах Кремля и террористов - Шкиряк

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Надежда Савченко отстаивает интересы Кремля и пророссийских боевиков на территории Украины. Об этом в эфире "5 канала" заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.
"На сегодняшний день Надежда Савченко отстаивает интересы Кремля и российско-террористических банд на территории Украины. Точка", - отметил он.
Шкиряк добавил: "То, что отдают людей - это хорошо. Оценивать качество этих людей мне достаточно сложно... То, что они передаются вроде как раз непосредственно под опекой Надежды Савченко как раз и ложится в тот сценарий, который был нарисован российскими спецслужбами для этой женщины... по моему глубокому убеждению, все же к этому надо относиться с пониманием, что люди возвращаются, но с учетом того, под каким соусом это подается".
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