В Виннице мужчина заказал убийство родного брата за 5 тыс. грн

В Виннице задержали мужчину, который после бытовой ссоры "заказал" убийство своего брата за 5 тыс. грн. Об этом информирует пресс-служба областной прокуратуры.
Как сообщил в Facebook руководитель Нацполиции Вадим Троян, отец, который проживал с младшим сыном в квартире, отказывался зарегистрировать там дочь и старшего сына, которые тоже претендовали на жилье. Глава семейства даже через суд пытался лишить доли собственности дочь.
Конфликтная ситуация переросла в выяснение отношений. Старший сын, защищая сестру, поднял руку на отца.
"Чтобы отомстить старшему брату винничанин решился на преступление и заказал его убийство. Цена вопроса – 10 тысяч гривен. Исполнитель – ранее судимый. Изначально планировалось убить всю семью старшего брата вместе с женой и дочерью. "Помиловали" и ограничились лишь мужчиной", – рассказал Троян.
Получив информацию о возможном убийстве, в полиции инсценировали его. В качестве подтверждения передали заказчику фотографии окровавленного мужчины.
22-летний житель Винницы передал исполнителю аванс за убийство родного брата в размере 2 тысяч гривен. Еще 500 он заплатил за фотографии с места преступления. Остальное должен был передать позже. Однако его задержала полиция. Теперь подозреваемому грозит от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Напомним, Нацполиция ожидает, что уровень преступности в следующем году пойдет на спад.
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