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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 27 декабря 2016 г.
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Силы АТО ответили боевикам возле Широкино
время публикации: 07:03
последнее обновление: 07:05
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За прошедшие сутки боевики в зоне проведения АТО 37 раз открывали огонь по позициям украинских сил. Об этом сегодня утром, 27 декабря, пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении по Широкино трижды огонь вели танки.

Также боевики били из 122-миллиметровой артиллерии и вооружения БМП. Из минометов различных калибров сепаратисты вели огонь по Талаковке и Широкино. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - по Широкино, Марьинке, Павлополю и Водяному.

"С целью сохранения жизни личного состава украинские военные вынуждены были один раз открыть огонь в районе Широкино", - отметили в штабе.

На Донецком направлении из минометов боевики вели огонь по Луганскому. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Авдеевке, Опытному, Южному, Зайцево и Луганскому.

На Луганском направлении из гранатометов была обстреляна Станица Луганская.

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Вторник, 27 декабря 2016 г.  
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