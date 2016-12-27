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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 27 декабря 2016 г.
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Полицию Ривненской области возглавил генерал Присяжнюк с 33-летним опытом работы в органах
время публикации: 16:09
последнее обновление: 17:00
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Главой Главного управления Национальной полиции в Ривненской области назначен Валерий Присяжнюк

Главой Главного управления Национальной полиции в Ривненской области назначен Валерий Присяжнюк.

Об этом говорится в сообщении полиции Ривненской области во вторник, 27 декабря.

Сообщается, что сегодня личному составу полиции Ривненской области представили нового руководителя Валерия Присяжнюка, который работает в органах с 1983 года.

"Это опытный офицер, генерал, работает в органах с 1983 года, поэтому работу знает не из книг, а из собственного оперативного опыта", - отметил заместитель председателя Национальной полиции Украины Алексей Руденко.

Присяжнюк пообещал работать в команде с местными властями.

"Только совместными усилиями с областной администрацией и органами местного самоуправления мы сможем все сделать, чтобы жители области чувствовали себя комфортно и безопасно. Все остальное - в ходе работы", - отметил Присяжнюк.

"Мы с вами одни из первых прошли все этапы реформ и сумели встать с колен, - отметил экс-глава полиции Ривненщины Сергей Князев. - Коллектив у вас крепкий и жители региона видят изменения и результаты вашей нелегкой работы, называемой охраной общественного порядка".

Напомним, ранее сообщалось, что Валерий Лютый назначен главой полиции Черкасской области.

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