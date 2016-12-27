Турчинов: никаких импровизированных блокпостов для блокады Донбасса без решения государства не будет

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что никаких импровизированных блокпостов в зоне проведения антитеррористической операции с целью экономической блокады Донбасса без решения государства не будет.

Как передает УНИАН, об этом он сказал журналистам после торжественного вручения сертификатов и ключей от квартир 58 семьям военнослужащих и ветеранов Национальной гвардии.

"У нас не может быть на фронте хаоса и анархии. Военные должны выполнять приказы своего командования. Только так мы можем защитить страну", – подчеркнул Турчинов.

"Те, кто сам себе поставил задачу и побежал ее реализовывать, – они будут дестабилизировать ситуацию. Будет принято решение блокировать – значит, будут блокировать. Не будет такого решения верхового главнокомандующего – значит, этого делать никто не будет", – заявил секретарь СНБО.

"Тем, кто попытается сам делать какие-то там импровизированные блокпосты в зоне проведения антитеррористической операции – этого не будет, я сразу могу вам сказать", – подчеркнул Турчинов.

Напомним, 26 декабря добровольцы объявили о блокаде оккупированных территорий. Бывший и.о. начштаба батальона "Айдар" Валентин Лихолит пообещал не пропускать металл, уголь, древесину и промышленные партии алкоголя и сигарет.

"Это будет акция не один день и не два, и к ней нужно подготовиться. Это будет акция бессрочная, пока не отпустят наших ребят. Надо их (российских оккупантов, - ред.) заморить голодом, чтобы наших ребят отпустили", - заявил ранее Лихолит.

Как известно, 16 декабря бойцы добровольческих батальонов заявили, что если в течение семи дней все украинские военнопленные не будут освобождены террористами, добровольцы начнут тотальную блокаду оккупированных территорий.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что не доверяет организаторам блокады оккупированных территорий и не верит в ее успех.

"Намерение "заморить голодом" (как сказал Валентин Лихолит) при наличии более 400 км неконтролируемого государственной границы - откровенный бред", - заявил он.

В то же время нардеп Юрий Береза убежден, что торговая блокада оккупированных территорий должна проводится под эгидой государства. А народный депутат от БПП Максим Курячий отметил, что контрабанду с оккупированными территориями Донбасса необходимо остановить. Блокада - это правильное мероприятие.

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