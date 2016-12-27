Тука о блокаде ОРДЛО: в успех акции не верю, инициаторам не доверяю

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что не доверяет организаторам блокады оккупированных территорий и не верит в ее успех. Об этом он сообщил на странице в Facebook.

"Во-первых, у меня не вызывают доверия инициаторы этой акции: ни Валентин Лихолит, ни Константин Гришин. По известным причинам", - написал он.

Тука также отметил, что эти действия не согласованы ни с одним госучреждением – СБУ, МВД, ВСУ, а значит "установление каких-либо блок-постов, проведение любых осмотров, предоставление каких-либо "разрешений" является незаконным и должно получить соответствующую оценку со стороны правоохранителей".

"Намерение "заморить голодом" (как сказал Валентин Лихолит) при наличии более 400 км неконтролируемого государственной границы - откровенный бред", - заявил он.

По словам Туки, блокада является предоставлением нового информационного повода для сепаратистов.

"Я не верю в успех такого "давления на сепаратистов", кроме предоставления дополнительного информационного повода для оккупантов (уже и началось)", - написал он.

"Я убежден, что эта инициатива (блокада ОРДЛО) имеет режиссеров из числа тех, кто именует себя "политиками" - грязными пройдохами", - подытожил он.

"Это будет акция не один день и не два, и к ней нужно подготовиться. Это будет акция бессрочная, пока не отпустят наших ребят. Надо их (российских оккупантов, - ред.) заморить голодом, чтобы наших ребят отпустили", - заявил ранее Лихолит.

Торговая блокада оккупированных территорий должна проводится под эгидой государства, убежден нардеп Юрий Береза. Об этом он сказал в "Вечернем прайме" на телеканале "112 Украина".

"К сожалению, не хватит на сегодняшний день, недостаточно этих добробатов (батальонов МВД и Нацгвардии, - ред.), если они объединятся, они не перекроют все тропы. Это дело государства, дело СБУ. Служба безопасности сейчас у нас не та, что была в 2013-14 году, это действительно спецслужба, которая способна… И только во взаимодействии с ней возможно перекрыть все каналы контрабанды", - считает Юрий Береза.

"Я хочу, чтобы это было под эгидой государства… Это должно взять инициативу на себя государство, и никто другой", - отметил он.

Напомним, 26 декабря добровольцы объявили о блокаде оккупированных территорий. Бывший и.о. начштаба батальона "Айдар" Валентин Лихолит пообещал не пропускать металл, уголь, древесину и промышленные партии алкоголя и сигарет.

Ранее, 16 декабря бойцы добровольческих батальонов заявили, что если в течение семи дней все украинские военнопленные не будут освобождены террористами, добровольцы начнут тотальную блокаду оккупированных территорий.

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