Боевики за день 29 раз обстреляли позиции сил АТО

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Боевики сегодня осуществили 29 обстрелов по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции.
Как сообщается во вторник 27 декабря на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook, российско-оккупационные войска продолжают "откровенно игнорировать Минские договоренности".
В частности, на Мариупольском направлении из 120- и 82-миллиметровых минометов они обстреляли Широкино, а из гранатометов и стрелкового оружия – Талаковку, Водяное, Марьинку, Павлополь и Широкино. Кроме того, по Широкино огонь вел снайпер.
На Донецком направлении, отмечает пресс-центр штаба АТО, под огонь из 82-миллиметровых минометов попали Новгородское, Луганское и Авдеевка. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны Луганское, Зайцево, Невельськое и Мироновский.
На Луганском направлении из вооружения БТР, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреливали Новоалександровку и Новозвановку.
Ранее сообщалось, что вследствие боевых действий в зоне проведения АТО за минувшие сутки двое украинских бойцов получили ранения, еще двое попали в плен.
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