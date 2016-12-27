Боевики за день 29 раз обстреляли позиции сил АТО

Боевики сегодня осуществили 29 обстрелов по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции.

Как сообщается во вторник 27 декабря на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook, российско-оккупационные войска продолжают "откровенно игнорировать Минские договоренности".

В частности, на Мариупольском направлении из 120- и 82-миллиметровых минометов они обстреляли Широкино, а из гранатометов и стрелкового оружия – Талаковку, Водяное, Марьинку, Павлополь и Широкино. Кроме того, по Широкино огонь вел снайпер.

На Донецком направлении, отмечает пресс-центр штаба АТО, под огонь из 82-миллиметровых минометов попали Новгородское, Луганское и Авдеевка. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны Луганское, Зайцево, Невельськое и Мироновский.

На Луганском направлении из вооружения БТР, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреливали Новоалександровку и Новозвановку.

Ранее сообщалось, что вследствие боевых действий в зоне проведения АТО за минувшие сутки двое украинских бойцов получили ранения, еще двое попали в плен.

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