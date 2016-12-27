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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 27 декабря 2016 г.
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В Нацполиции создадут спецподразделение по борьбе с преступлениями в сфере внешней трудовой миграции
время публикации: 09:50
последнее обновление: 10:42
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В Нацполиции создадут спецподразделение по борьбе с преступлениями в сфере внешней трудовой миграции

В Национальной полиции будет создано специализированное подразделение по борьбе с преступлениями в сфере внешней трудовой миграции. Как сообщает Департамент борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Национальной полиции Украины (ДБПСТЛ), об этом начальник департамента Артем Крищенко проинформировал представителей посольства США в Украине.

Основной темой встречи стало обсуждение взаимодействия в борьбе с торговлей людьми и нелегальной миграцией. В частности, речь шла о блокировании организованных каналов, противодействии визовому мошенничеству и подделке документов.

"Руководством МВД и Нацполиции Украины решено создать в структуре Департамента БПСТЛ специализированное подразделение по борьбе с преступлениям в сфере внешней трудовой миграции", - сказал Крищенко, добавив, что это позволит повысить уровень безопасности украинцев, которые работают за границей и могут попасть под влияние злоумышленников.

Кроме того, он предложил американским коллегам алгоритм оперативного обмена информацией для борьбы с визовым мошенничеством и участия американских правоохранительных органов в совместных операциях по ликвидации деятельности трафикеров и организаторов нелегальной миграции.

Представители США выразили мнение, что украинским полицейским необходимо расширить объемы мониторинга рекрутинговых фирм и отметили, что создание специального подразделения на базе Департамента БПСТЛ не только значительно укрепит потенциал полиции на указанном направлении, но и станет подтверждением решительных шагов со стороны Украины в борьбе с торговлей людьми и нелегальной миграцией.

Во время встречи американская сторона выразили благодарность за оперативное реагирование со стороны ДБПСТЛ на информацию о мощной сети производителей поддельных документов, используемых при оформлении американских виз.

Напомним, в Украине за последние четыре года 252 человека были осуждены за торговлю людьми.

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