Суд оштрафовал лидера партии "Сила права" за несвоевременную подачу финотчёта политсилы

Шевченковский районный суд Киева вынес решение о привлечении к административной ответственности (штраф) лидера партии "Сила права" за несвоевременную подачу отчета политсилы об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).
Согласно сообщению, рассмотрение дела состоялось 20 декабря по протоколу, составленному департаментом по вопросам предотвращения политической коррупции НАПК.
"Предельным сроком предоставления отчетов политическими партиями в Национальное агентство по предупреждению коррупции было 9 ноября 2016 г. Политическая партия, которая нарушила установленные сроки предоставления финансового отчета, согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях и закону Украины "О политических партиях в Украине", несет за это административную ответственность", - пояснил руководитель департамента по вопросам предотвращения политической коррупции НАПК Роман Смык.
По решению суда, лидер политической партии признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 212-21 КУоАП (нарушение установленного порядка или сроков представления финансового отчета о поступлении и использовании средств избирательного фонда, отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера или предоставления финансового отчета, оформленного с нарушением установленных требований). С него будет взыскан штраф в сумме 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (5100 грн).
По данным главы НАПК Натальи Корчак, в настоящее время относительно партий составлены 17 административных протоколов, по двум есть решение суда.
Напомним, что 20 декабря заместитель директора Департамента по вопросам предотвращения политической коррупции НАПК Олег Сытник рассказал о том, что около 100 политических партий не знают о требовании закона относительно подачи в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) финансовых отчетов о своей деятельности. Он отметил, что работники НАПК ведут работу с такими партиями, "обзванивают их, пишут письма" с требованиями обнародовать подотчетную информацию.
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