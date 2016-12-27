 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Вторник, 27 декабря 2016 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Суд оштрафовал лидера партии "Сила права" за несвоевременную подачу финотчёта политсилы
время публикации: 21:49
последнее обновление: 21:49
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Суд оштрафовал лидера партии "Сила права" за несвоевременную подачу финотчёта политсилы

Шевченковский районный суд Киева вынес решение о привлечении к административной ответственности (штраф) лидера партии "Сила права" за несвоевременную подачу отчета политсилы об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Согласно сообщению, рассмотрение дела состоялось 20 декабря по протоколу, составленному департаментом по вопросам предотвращения политической коррупции НАПК.

"Предельным сроком предоставления отчетов политическими партиями в Национальное агентство по предупреждению коррупции было 9 ноября 2016 г. Политическая партия, которая нарушила установленные сроки предоставления финансового отчета, согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях и закону Украины "О политических партиях в Украине", несет за это административную ответственность", - пояснил руководитель департамента по вопросам предотвращения политической коррупции НАПК Роман Смык.

По решению суда, лидер политической партии признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 212-21 КУоАП (нарушение установленного порядка или сроков представления финансового отчета о поступлении и использовании средств избирательного фонда, отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера или предоставления финансового отчета, оформленного с нарушением установленных требований). С него будет взыскан штраф в сумме 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (5100 грн).

По данным главы НАПК Натальи Корчак, в настоящее время относительно партий составлены 17 административных протоколов, по двум есть решение суда.

Напомним, что 20 декабря заместитель директора Департамента по вопросам предотвращения политической коррупции НАПК Олег Сытник рассказал о том, что около 100 политических партий не знают о требовании закона относительно подачи в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) финансовых отчетов о своей деятельности. Он отметил, что работники НАПК ведут работу с такими партиями, "обзванивают их, пишут письма" с требованиями обнародовать подотчетную информацию.

facebook

Cсылки по теме:

У НАПК нет доступа к е-декларациям сотрудников СБУ, - СМИ
// NEWSru.ua // Украина // 23 декабря 2016 г.

ГПУ передала в НАПК и полицию материалы по ещё 6 нарушителям, не подавшим вовремя сведения по приобретению имущества
// NEWSru.ua // Украина // 13 декабря 2016 г.

Генпрокуратура нашла нарушения в электронных декларациях 53-х нардепов
// NEWSru.ua // Украина // 9 декабря 2016 г.

НАПК просит правоохранителей не давить на него
// NEWSru.ua // Украина // 9 декабря 2016 г.

Аваков, Парасюк и другие чиновники изменили свои электронные декларации
// NEWSru.ua // Украина // 8 ноября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 22:29
 Одесские катакомбы "сделали шаг" к основному всемирному наследию ЮНЕСКО
// Культура


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Вторник, 27 декабря 2016 г.  

Последняя новость – 22:29

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2016