Савченко представила свою общественную платформу "РУНА"

Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко представила общественную платформу "РУНА": (аббревиатура от укр. "Рух, реформи, революція українського народу", т.е. "движение, реформы, революция украинского народа").

Презентация состоялась в рамках пресс-конференции во Львове во вторник 27 декабря, передает УНИАН.

"Сегодня мы хотим представить вам общественную платформу. То, что я говорила: это не будет политический проект. Партия – это только механизм, она у нас появится тогда, когда это будет нужно", – сказала Савченко и отметила, что "в настоящее время это просто естественное объединение людей, которые слышат саму суть, саму идею, а не какие-то лозунги и какой-то популизм".

Представляя общественную платформу "РУНА", Савченко отметила, что "это движение украинского народа: активных, мыслящих украинцев".

Савченко пояснила, что во время презентации будет разъяснено об "изменениях в системе, которые должны произойти не в лицах, а именно в том, что люди должны донести, и куда люди должны направить власть для того, чтобы не было больше отклонений".

"И чтобы реализовать право украинца жить так, как чувствует аутентично его душа", – отметила Савченко.

Говоря об этих изменениях, представитель экспертной группы "Народный суверенитет" Теодор Дякив, в частности, отметил, что "нынешнюю представительную демократию мы хотим заменить контролируемой представительной демократией".

"И построить в Украине строй, который соответствует децентрализованной унитарной республике. Чтобы не было никаких сомнений, намеков или предположений относительно федерализма или чего-то подобного", – сказал он.

Дякив добавил, что этот "совместный проект" касается изменения политической системы.

"То есть, изменения характера институтов государства и общества – ключевых институтов, которых мы определили, шесть", – сказал он и пояснил, что это местное самоуправление, избирательная, судебная и правоохранительная системы – институты государства, а также реализация труда в экономике и функционирование собственности – институты общества. В свою очередь Савченко отметила, что "мы имеем государство над обществом и чиновника над человеком".

"Если эту систему перевернуть, мы будем иметь то правильное развитие государства, в котором будет комфортно жить каждому человеку", – сказала она.

В свою очередь, сотник 26-й сотни самообороны Майдана, атаман ОО "Украинское казацкое войско" (г. Киев) Назар Мухачев отметил, что "система" – это совокупность всех государственных институтов и институтов общества, и механизмов взаимодействия между ними".

"Суть сводится к тому, что в данный момент времени украинский народ не имеет влияния на эти институты и не имеет влияния на взаимодействие между ними. Фактически, то, что мы имеем, – это последствия отсутствия такого влияния", – сказал он.

По словам Мухачева, их концепция изменений в шести институтах государства и общества – это "фундамент новой Украины будущего", а изменения в других сферах также необходимы, но являются производными.

Он также пояснил, что первоначальным направлением деятельности платформы сейчас является сбор экспертов из разных сфер, которые способны "сформировать четкое видение Украины будущего и показать, что мы на самом деле строим".

"Второе направление деятельности – Народный трибунал Украины – это инструмент народного очищения", – сказал Мухачев и пояснил, что речь идет об очищении власти и привлечении преступников к ответственности.

Кроме того, по его словам, речь идет и о "вольном казацком университете" – просветительском направлении деятельности, в рамках которого будут проходить лекции и презентации их идеологических концепций. Также говорится об информационно-медийном направлении работы.

Савченко подчеркнула, что больше никогда не поверит "ни одной политической партии, которая будет говорить, что "мы снова придем, у нас новое видение, мы все сделаем, поверьте нам еще раз".

"Я не верю больше ни одной политической партии, которая будет рассказывать, что "мы выведем вас из кризиса, мы изменим экономическую систему, еще что-нибудь", – сказала Савченко.

Она также отметила: "Чтобы не слышать спекуляций, откуда деньги, потому что каждый политический проект должен финансироваться, и "кто финансирует Савченко", – никто меня не финансирует. Но есть люди, которые спрашивают: "Как мы можем вам помочь?" У нас есть два открытых фонда: один зарегистрирован на меня, который открыла еще моя сестра, когда я находилась в тюрьме, второй фонд открыт на общественную организацию... Эти счета остаются для наполнения". Она напомнила, что презентация должна была состояться в Киеве, но она была перенесена во Львов из-за болезни Дякива.

Как сообщалось ранее, развивать собственный политический проект Надежды Савченко помогут молодой киевский математик Назар Мухачев и львовский предприниматель Теодор Дякив. Мухачев Назар Владимирович был представлен как "сотник 26 сотни Самооборона Майдана, атаман ОО "Украинское казацкое войско" (Киев)", в то же время как отношение к нему как к "майдановскому" сотнику в среде активных участников Революции Достоинства сложилось неоднозначное. О молодом человеке также известно, что он имеет высшее математическое (мехмат Университета имени Тараса Шевченко) и юридическое (Киевский университет внутренних дел) образование, некоторое время работал в страховой компании и даже занимался репетирством. Участия в боевых действиях не принимал.

Дякив Теодор Алексеевич, 1957 года рождения, ранее являлся депутатом Львовского областного совета (2006-2010). Перед этим активно занимался наукой во "Львовской политехнике", бизнесом и защитой прав предпринимателей. 1997 - 2006 годы - член партии "Реформы и порядок" (ПРП). В облсовет прошел по списку БЮТ.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за исключение нардепа Надежды Савченко из украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Ранее Савченко провела встрече с главарями группировок "ДНР" и "ЛНР".

После этого народный депутат и председатель парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко заявила, что после исключения Савченко из делегации ПАСЕ представлять Украину вместо нее будет Борислав Береза.

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