Гройсман: ежегодно на пожарах погибает почти 2 тысячи человек

Реформа Государственной службы по чрезвычайным ситуациям должна предусматривать шаги, которые сделают невозможными трагедии, с которыми ежедневно сталкиваются спасатели.
Об этом сегодня во время визита в Государственную пожарно-спасательную часть №13 заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.
"Самое главное, чтобы в рамках реформы МЧС (ГСЧС - ред.) мы все же делали шаги, которые бы дали возможность людям быть более осмотрительными, чтобы никто не играл с огнем и не происходило таких ужасных трагедий, с которыми вы ежедневно сталкиваетесь", - заявил Гройсман.
По словам премьера, в результате пожаров в Украине ежегодно погибают почти 2000 человек.
Ранее стало известно, что в шести областях будут созданы "пилотные" волонтёрские пожарные бригады. Все добровольцы будут иметь профессиональную подготовку, однако платы за свою работу получать не будут. К тушению пожаров их будут привлекать в случае необходимости.
ОТметим, в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 15 декабря с начала года в результате пожаров в Украине погиб 1561 человек, 1227 - пострадали.
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