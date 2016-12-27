Суд приговорил партизан из отряда "Равлики" к условному заключению

|
Ильичевский районный суд Мариуполя вынес приговор участникам донецкого партизанского отряда "Равлики". Об этом сообщил командир отряда Богдан Чабан, передает "Громадське".
По его словам, "Равликов" осудили по ч. 2 статьи 365 УК (превышение полномочий) к 4 годам лишения свободы и освободили на основании ст. 75 от отбывания основного наказания с испытательным сроком в 2 года.
"Можно сказать, что это победа, но победа небольшая, будем думать, что делать дальше", - сказал он.
"Нас прокуратура Донецкой области обвиняла в других статьях: разбойное нападение, незаконное хранение оружия, фальсификация вещественных доказательств и во всех этих статьях не нашлось подтверждения, поэтому суд переквалифицировал обвинение, увидев в наших действиях исключительно превышение служебных полномочий", - добавил Чабан.
Кроме Чабана, два года условно получили Борис Овчаров и Александр Крюков.
Сейчас "Равлики" решают обжаловать решение суда.
Ранее Жовтневый суд Мариуполя сменил меру пресечения для одного из членов группы "Равлики" Александра "Боцмана" Крюкова с ареста на личное поручительство.
|
Cсылки по теме:
Мариупольский суд отпустил остальных "Равликов" на поруки
// NEWSru.ua // Украина // 12 июня 2015 г.
В Мариуполе суд отпустил члена группы "Равлики" на личное поручительство
// NEWSru.ua // Украина // 11 июня 2015 г.
Москаль передал ГПУ информацию о преступлениях "айдаровцев" в зоне АТО
// NEWSru.ua // Украина // 8 июня 2015 г.
Москаль выселит военных, незаконно занявших частное жилье в Счастье
// NEWSru.ua // Украина // 14 мая 2015 г.
Каждый десятый украинец, подлежащий мобилизации, является добровольцем - Генштаб
// NEWSru.ua // Украина // 20 февраля 2015 г.