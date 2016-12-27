Посол ЕС в Украине считает, что ЦИК следует обновить как можно быстрее

Состав Центральной избирательной комиссии Украины нужно как можно скорее обновить. Такое мнение глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли выразил в интервью сайту Realist.
"В вопросах избирательной системы важно, и как можно скорее, назначить 12 членов Центральной избирательной комиссии и изменить закон о выборах в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", - сказал Мингарелли.
Кроме того, он считает, что "Нафтогаз Украины" нужно лишить функций по транспортировке природного газа в следующем году, для чего "нужны новые законы, а также создание фонда энергоэффективности".
Глава Представительства ЕС в Украине отдельно акцентировал на необходимых изменениях в сфере приватизации: "Нужно определить правильную схему и начать приватизацию компаний, также необходимо начать серьезно реструктуризировать государственные предприятия - еще очень мало было сделано в этой сфере. Это же касается и сельского хозяйства".
Ранее Мингарелли пообещал сделать всё необходимое, чтобы ускорить безвиз для Украины.
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