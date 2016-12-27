Полторак в Харькове вручил раненным бойцам награды

Министр обороны Степан Полторак посетил раненных бойцов АТО в Харьковском военном госпитале. Об этом 26 декабря он написал на своей странице в Facebook.

"Посетил раненных военнослужащих, которые лечатся в харьковском военном госпитале. 14 военнослужащих наградил ведомственными наградами: нагрудными знаками "За воинскую доблесть", "Знак почета", "За образцовую службу", ценными подарками и денежными премиями", - написал Полторак.

Министр подчеркивает, что был горд пожать руки настоящим героям, которые находились на передовых рубежах фронта и получили ранения в боях за независимость страны. "Если бы не храбрость и отвага наших военнослужащих, неизвестно, что бы происходило в нашей стране сейчас", - отмечает Полторак.

Министр также благодарит бойцов за боевой дух, который никому не сломать.

Недавно президент Петр Порошенко наградил 72-х военнослужащих, которые участвовали и получили ранения во время боевых действий на Донбассе. Четверо защитников были отмечены наградами посмертно.

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