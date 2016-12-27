Полторак в Харькове вручил раненным бойцам награды

Министр обороны Степан Полторак посетил раненных бойцов АТО в Харьковском военном госпитале. Об этом 26 декабря он написал на своей странице в Facebook.
"Посетил раненных военнослужащих, которые лечатся в харьковском военном госпитале. 14 военнослужащих наградил ведомственными наградами: нагрудными знаками "За воинскую доблесть", "Знак почета", "За образцовую службу", ценными подарками и денежными премиями", - написал Полторак.
Министр подчеркивает, что был горд пожать руки настоящим героям, которые находились на передовых рубежах фронта и получили ранения в боях за независимость страны. "Если бы не храбрость и отвага наших военнослужащих, неизвестно, что бы происходило в нашей стране сейчас", - отмечает Полторак.
Министр также благодарит бойцов за боевой дух, который никому не сломать.
Недавно президент Петр Порошенко наградил 72-х военнослужащих, которые участвовали и получили ранения во время боевых действий на Донбассе. Четверо защитников были отмечены наградами посмертно.
|
Cсылки по теме:
Полторак наградил четырёх офицеров Сил специальных операций огнестрельным оружием
// NEWSru.ua // Украина // 24 декабря 2016 г.
Бирюков показал военную форму, которую закупят в 2017 году
// NEWSru.ua // Украина // 23 декабря 2016 г.
В этом году жильё получили более 300 участников АТО
// NEWSru.ua // Украина // 16 декабря 2016 г.
Полторак наградил военных медиков
// NEWSru.ua // Украина // 15 декабря 2016 г.
Полторак рассказал о приоритетах в реформировании Воружённых сил
// NEWSru.ua // Украина // 9 декабря 2016 г.
ВСУ следят за противником с помощью технологий, которые в мире имеют ещё только 3 страны - Полторак
// NEWSru.ua // Украина // 7 декабря 2016 г.
Полторак наградил куму Порошенко и жену Стеця оружием "за честь и доблесть"
// NEWSru.ua // Украина // 20 октября 2016 г.