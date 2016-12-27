Луценко о деле Януковича: суд может начаться в первом квартале 2017 года, важнейшие показания дал экс-депутат РФ

По делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича важные показания дал бывший депутат Государственной думы Российской Федерации. Об этом на брифинге в Краматорске сообщил генпрокурор Юрий Луценко, передает "112 Украина".

"Одним из свидетелей, который дал очень важные показания, является бывший депутат Госдумы РФ, который давал показания о влиянии подписанного письма-призыва к Путину ввести войска в Украину на решение Госдумы об использовании Вооруженных сил РФ за рубежом. Мы получили эти показания, и они будут обязательно положены в основу будущего обвинения", - заявил Луценко.

Генпрокурор также заявил, что в Украине в I квартале 2017 года может начаться судебный процесс по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

"Жду с нетерпением решение Печерского суда о разрешении на начало специального досудебного следствия. Учитывая, что у нас небольшое количество материалов и свидетелей, планирую, что в ближайшие месяцы Янукович получит материалы досудебного следствия на руки для изучения, а дальше начнется судебный процесс. Планирую, что это произойдет в первом квартале следующего года", - отметил Луценко.

По его словам, если суд признает Януковича виновным, то все его имущество и средства могут конфисковать в пользу Украины.

Янукович подозревается в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти Российской Федерации в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, нарушения порядка, установленного Конституцией Украины и ведения агрессивной войны.

Таким образом, Януковичу инкриминируются преступления, предусмотренные частью 1 статьи 111, частью 5 статьи 27, частью 3 статьи 110, частью 2 статьи 437 Уголовного кодекса Украины.

25 ноября 2016 года на пресс-конференции в Ростове-на-Дону Янукович подтвердил, что просил Путина ввести войска в Украину.

28 ноября Луценко в Святошинском райсуде зачитал экс-президенту сообщение о подозрении. В тот же день Янукович в режиме видеоконференции давал показания по делу в отношении 5 бывших "беркутовцев".

Письменное уведомление о подозрении было отправлено Януковичу на все известные адреса его проживания и пребывания на территории Украины, на указанный его адвокатами адрес возможного проживания экс-президента на территории Российской Федерации; по электронной почте в Ростовский областной суд для передачи Януковичу (по фактическому его местонахождению во время допроса в качестве свидетеля в суде), а также в Генеральную прокуратуру РФ с запросом о предоставлении международной правовой помощи для вручения Януковичу и проведения его допроса в качестве подозреваемого.

26 декабря Печерский райсуд Киева отложил на неопределенный срок рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры о возможности заочного осуждения экс-президента Виктора Януковича за государственную измену.

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