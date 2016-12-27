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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 27 декабря 2016 г.
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На Закарпатье пограничники в третий раз задержали одного и того же иранца

время публикации: 11:35
последнее обновление: 12:12
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На Закарпатье пограничники в третий раз задержали одного и того же иранца

Пограничники отдела "Ужгород" Чопского отряда неподалеку от украинско-словацкой границы задержали нарушителя-иностранца за попытку незаконного пересечения государственной границы.

"О том, что неподалеку от госграницы, в районе ужгородского аэропорта, появился чужак, правоохранителям сообщили местные жители. С целью проверки полученной информации пограничники сразу начали поисковые мероприятия. Вскоре, на расстоянии около 1 километра от линии границы, незнакомец был задержан", - говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины, обнародованном во вторник, 27 декабря.

Мужчина документов при себе не имел, однако назвался гражданином Ирана 1959 года рождения. От любых других объяснений задержанный отказался.

"Кроме того, позже, в ходе проверки было установлено, что в Закарпатье этого гражданина пограничники задерживают уже третий раз", - сообщают в пограничном ведомстве.

С целью установления обстоятельств правонарушения гражданина доставили в пункт временного содержания Чопского пограничного отряда. Сейчас продолжаются проверочные мероприятия.

Ранее сообщалось, что украинских пограничников заподозрили в переправке мигрантов в Словакию.

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