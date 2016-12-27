 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Вторник, 27 декабря 2016 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

СМИ: Охендовский отказался от очной ставки с Трепаком
время публикации: 12:39
последнее обновление: 13:48
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский фактически отказался от дачи показаний НАБУ одновременно с бывшим первым заместителем председателя СБУ Виктором Трепаком

Председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский фактически отказался от очной ставки с бывшим первым заместителем председателя СБУ Виктором Трепаком, на которой оба они вместе должны были давать показания следователям Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Как сообщили ZN.ua источники в Национальном антикоррупционном бюро, Охендовский подал ходатайство о переносе одновременного допроса (очной ставки), который должен был состояться в понедельник, 26 декабря.

Поводом для очной ставки между Охендовским и Трепаком стало заявление председателя ЦИК о фальсификации материалов "черной бухгалтерии" Партии регионов в части, касающейся его обвинений в получении взяток в особо крупных размерах.

Вместе с тем, в понедельник детективы НАБУ в течение нескольких часов допрашивали Охендовского относительно обстоятельств объявленной ему подозрения.

Ранее НАБУ официально сообщило, что материалы "черной бухгалтерии" ПР, которые в мае были переданы в НАБУ генералом Трепаком, являются оригинальными документами и это подтверждено процессуальным путем.

Почерковедческая экспертиза установила, что подписи о получении средств на имя председателя ЦИК сделаны лично гражданином Охендовским Михаилом Владимировичем.

13 декабря стало известно, что главе ЦИК Охендовскому вручили уведомление о подозрении прямо в столичном аэропорту "Борисполь".

Детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры установили, что Охендовский как член ЦИК в 2012 году якобы по поручению членов Партии регионов и за счет этой политсилы 6 раз ездил за границу, чтобы убедить мир в демократичности избирательного процесса в Украине.

По словам руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого, документы "черной бухгалтерии" подтверждают 4 случая получения Охендовским наличности в офисе Партии регионов в Киеве на общую сумму 16 734 долларов США.

Сам Охендовский называет уголовное производство сфабрикованным.

Соломенский суд Киева избрал Охендовскому меру пресечения в виде личного обязательства до 13 февраля 2017 года. Залог Охендовскому не назначили, от должности тоже не отстранили.

facebook

Cсылки по теме:

Суд оставил Охендовского в должности главы ЦИК
// NEWSru.ua // Украина // 21 декабря 2016 г.

В ЦИК заявили, что НАБУ провело в комиссии незаконный обыск
// NEWSru.ua // Украина // 19 декабря 2016 г.

"Самопомич" требует оставки Охендовского. САП предлагает арест имущества
// NEWSru.ua // Украина // 19 декабря 2016 г.

Охендовский показал имение и прокомментировал обвинения в коррупции
// NEWSru.ua // Украина // 19 декабря 2016 г.

В ЦИК заявили, что НАБУ провело в комиссии незаконный обыск
// NEWSru.ua // Украина // 19 декабря 2016 г.

Манафорт назвал "чёрную бухгалтерию" ПР сфальсифицированной
// NEWSru.ua // Украина // 10 декабря 2016 г.

Геллер открещивается от "чёрной бухгалтерии" ПР. Костенко и Охендовский уверяют, что денег не брали
// NEWSru.ua // Украина // 31 мая 2016 г.

Охендовского на награду орденом князя Ярослава Мудрого еще год назад подавал Магера
// NEWSru.ua // Украина // 20 июля 2015 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 14:40
 Украина выполнила домашнее задание по меморандуму с МВФ, считает Кубив
// Экономика


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Вторник, 27 декабря 2016 г.  

Последняя новость – 14:40

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2016