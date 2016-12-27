Охендовский заявил, что заинтересован в одновременном допросе с Трепаком

Председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский отрицает информацию некоторых СМИ о том, что он якобы отказывается от одновременного допроса с бывшим первым заместителем главы Службы безопасности Украины Виктором Трепаком и уверяет, что заинтересован в таком допросе.

Как передает корреспондент "УНИАН", об этом Охендовский заявил на брифинге журналистам.

Он отметил, что вчера лично был на допросе в Национальном антикоррупционном бюро Украины и после завершения допроса ему сообщили, что в здание НАБУ зашел Трепак. "Был поставлен вопрос, не хотим ли мы принять участие в одновременном допросе с ним. Этот допрос, на мой взгляд, является очень важным для того, чтобы установить, кто является заказчиком фабрикации уголовного дела в отношении меня, кто координировал действия господина Трепака по фабрикации материалов этого дела... Но совершенно понятно, что проведение качественного одновременного допроса возможно только в том случае, когда мы предварительно ознакомимся с материалами дела и изучим протоколы первого допроса Трепака", - сказал Охендовский.

Охендовский также добавил, что следователь осведомлен о том, что он, председатель ЦИК, настаивает на проведении одновременного допроса с Трепаком.

При этом Охендовский призвал представителей СМИ не называть одновременный допрос очной ставкой. "Мы заявили следователю о том, что настаиваем на проведении одновременного допроса с Трепаком, но только после того, как будут соблюдены наши процессуальные права и нам будет предоставлена возможность ознакомиться с материалами дела. Мы не хотим, чтобы этот допрос прошел впустую. Мы хотим поставить на допросе предметные вопросы, содержание которых зависит от того, что на настоящий момент есть в материалах дела и какие показания давал Трепак в НАБУ", - сказал Охендовский.

Он также отметил, что будет требовать от НАБУ, чтобы этот допрос проводился публично.

Ранее сегодня Охендовский фактически отказался от очной ставки с Трепаком.

Как сообщалось, 30 мая НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака. Он сообщил, что передал в НАБУ документы, которые подтверждают незаконные выплаты Партией регионов наличных средств на сумму почти 2 млрд долларов ряду бывших и нынешних высших должностных лиц, среди которых был также Охендовский.

Прокуратура объявила Охендовскому подозрение в получении взяток в особо крупных размерах. По данным НАБУ, общая сумма взяток, которые получил подозреваемый, составляет более 160 тыс. долларов.

Председатель Цен7трибиркома отвергает все обвинения и уверяет, что докажет свою невиновность и не сбежит из Украины.

21 декабря суд избрал Охендовскому меру пресечения в виде личного обязательства, которое будет действовать до 13 февраля 2017 года, хотя прокуроры требовали назначить ему залог в сумме 1,292 млн грн.

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