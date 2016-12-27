Член ЦИК обратился с заявлением к Луценко в связи с обыском НАБУ в своём кабинете, который считает незаконным

Член Центральной избирательной комиссии Украины Александр Шелестов обратился к генеральному прокурору Юрию Луценко с заявлением об уголовном правонарушении по факту незаконного обыска в его служебном кабинете детективами Национального антикоррупционного бюро Украины в ночь с 13 на 14 декабря, говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

Тогда в соответствии с решением Соломенского районного суда Киева НАБУ провело обыск в кабинете №401, который, как отмечают в ЦИК, с июня 2007 года "фактически является служебным кабинетом члена ЦИК Александра Шелестова, а не председателя комиссии". Целью же детективов НАБУ было проведение обыска у нынешнего главы ЦИК Михаила Охендовского.

Шелестов указывает на то, что данную информацию сотрудникам НАБУ озвучил руководитель секретариата ЦИК, и она еще ранее была им известна при осуществлении других процессуальных действий в здании Центризбиркома. Также член комиссии отмечает, что на дверях кабинета размещена табличка с его именем, фамилией и должностью.

По его мнению, действия должностных лиц НАБУ можно трактовать как уголовные правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 162 и ч. 1 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

Также Шелестов подчеркнул, что в указанном кабинете находились документы, которые содержат конфиденциальную информацию о нем и членах его семьи, сбор, хранение, использование и распространение которой без согласия лица возможны исключительно в случаях, определенных законом.

"Член ЦИК Александра Шелестов обратился к генеральному прокурору Юрию Луценко с просьбой внести на основании его заявления сведения в Единый реестр досудебных расследований и по указанным в нем фактам безотлагательно начать досудебное следствие", - говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

Ранее Центральная избирательная комиссия уже заявляла, что Национальное антикоррупционное бюро провело обыск в ночь на 14 декабря не в кабинете председателя ЦИК Михаила Охендовского и с нарушениями законодательства.

Напомним, 30 мая НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Виктора Трепака. Он сообщил, что передал в НАБУ документы, которые подтверждают незаконные выплаты Партией регионов наличных средств на сумму почти 2 млрд долларов ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников, среди которых и председатель ЦИК Охендовский.

13 декабря Охендовскому было сообщено о подозрении в получении взяток.

15 декабря председатель ЦИК Охендовский пришел на допрос в Национальное антикоррупционное бюро и заявил, что готов сотрудничать со следствием.

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