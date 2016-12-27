Директор Одесского зоопарка пришёл на работу в образе петуха

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков снялся в очередном новогоднем ролике. На этот раз он исполнил роль петуха. Видео опубликовано на сайте зоопарка.

Петух был не одинок. Ему составила компанию дама, которая сыграла роль курочки. Вместе они продемонстрировали страстный роман между птицами.

Таким образом директор зоопарка поздравил всех наступающим Новым годом.

Беляков уже не первый раз снимает подобные новогодние видео. Так, в прошлом году он перевоплотился в символ 2016 года – обезьяну, а в позапрошлом был козлом.

Ранее на Одесчине провели рекордный парад Святых Николаев.

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