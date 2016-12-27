Директор Одесского зоопарка пришёл на работу в образе петуха

|
Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков снялся в очередном новогоднем ролике. На этот раз он исполнил роль петуха. Видео опубликовано на сайте зоопарка.
Петух был не одинок. Ему составила компанию дама, которая сыграла роль курочки. Вместе они продемонстрировали страстный роман между птицами.
Таким образом директор зоопарка поздравил всех наступающим Новым годом.
Беляков уже не первый раз снимает подобные новогодние видео. Так, в прошлом году он перевоплотился в символ 2016 года – обезьяну, а в позапрошлом был козлом.
Ранее на Одесчине провели рекордный парад Святых Николаев.
|
Cсылки по теме:
На Шри-Ланке установили самую высокую ёлку в мире, а в Канаде слепили самого маленького снеговика
// NEWSru.ua // В мире // 26 декабря 2016 г.
Президент Чехии в рождественском поздравлении пожелал стране "опасной жизни"
// NEWSru.ua // В мире // 26 декабря 2016 г.
Папа Франциск призвал на Рождество заниматься не подарками, а "выброшенными за борт общественной жизни"
// NEWSru.ua // В мире // 25 декабря 2016 г.
В США начали традиционное "отслеживание" новогоднего турне Санта-Клауса
// NEWSru.ua // В мире // 24 декабря 2016 г.
В Раду принесли Вифлеемский огонь
// NEWSru.ua // Украина // 22 декабря 2016 г.
В Украине зажигают огни на новогодних ёлках. Главная – в Киеве на Софийской площади
// NEWSru.ua // Украина // 19 декабря 2016 г.
Санта-Клаус сменит упряжку оленей на внедорожник
// NEWSru.ua // Авто // 12 декабря 2016 г.
Украинцы разметают съёмное жильё на Новый год. СМИ подсчитал праздничный бюджет
// NEWSru.ua // Украина // 14 ноября 2016 г.
Майдан готовится встречать Новый год: активистов ждут звёздный вертеп, фейерверк и ночь рока
// NEWSru.ua // Украина // 31 декабря 2013 г.