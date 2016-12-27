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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 27 декабря 2016 г.
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Все украинские международные пункты пропуска оборудованы необходимыми средствами контроля для введения "безвиза" с ЕС
время публикации: 15:13
последнее обновление: 16:02
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Все украинские международные пункты пропуска оборудованы необходимыми средствами контроля для введения "безвиза" с ЕС

Госпогранслужба Украины обеспечила все международные пункты пропуска оборудованием для считывания биометрических паспортов в рамках подготовки ко введению безвизового режима с Евросоюзом, заявил глава погранведомства Виктор Назаренко, передает "Интерфакс-Украина".

"За 2016 год мы дополнительно оборудовали средствами биометрического контроля 53 пункта пропуска, в 29 установили необходимое оборудование по второй линии и 96 подключили к базе данных Интерпола. По состоянию на сегодня у нас все 157 международных пункта пропуска оборудованы", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

По словам Назаренко, украинское погранведомство, как и другие структуры, готовится ко введению безвизового режима с ЕС.

"Я думаю, что данная работа, которую проводит Госпогранслужба при взаимодействии с МВД и другими институциями, даст дополнительные аргументы для усиления позиции Украины во время переговоров в Брюсселе", - добавил он.

Ранее в Европейском парламенте подробно объяснили, как будет окончательно принят механизм временной приостановки действия безвизового режима Европейского Союза с третьими странами, а также рассказали о временных рамках, когда будут начаты межинституциональные переговоры о предоставлении безвизового режима Украине.

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Вторник, 27 декабря 2016 г.  

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