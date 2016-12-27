Во Львове для решения мусорной проблемы создали рабочую группу

Во Львове создали рабочую группу, которая будет заниматься вопросами обращения с твердыми бытовыми отходами и рекультивацией свалки. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Во Львове создали рабочую группу для комплексного решения вопросов по реализации первоочередных мер стабилизации и рекультивации Львовского полигона ТБО, а также обращения с отходами в городе. Соответствующее распоряжение №718 подписал городской председатель Львова Андрей Садовый", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав группы войдут представители мэрии, коммунальных предприятий города, Львовской облгосадминистрации, депутаты горсовета и специалисты.

Согласно распоряжению, рабочая группа должна разработать концептуальный подход по реализации первоочередных мер стабилизации Львовского полигона ТБО, его рекультивации, а также программу обращения с твердыми бытовыми отходами в Львове.

Напомним, 30 мая на Грибовичской свалке подо Львовом вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения возник оползень мусора, под которым погибли трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия "Збиранка".

1 июня свалку закрыли, из-за чего Львов переживает огромные трудности с вывозом мусора.

Случаи несанкционированного завоза львовского мусора уже фиксировались в нескольких областях Украины.

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