Лукашенко поздравил Порошенко с 25-летием украинско-белорусских отношений

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил украинского президента Петра Порошенко с 25-летием установления дипломатических отношений между государствами.
"За период независимости нашим государствам удалось выстроить прочную и всеобъемлющую систему двустороннего сотрудничества, основанную на открытости, доверии и равноправном взаимодействии", - передает пресс-служба белорусского президента.
Лукашенко выразил убеждение, что и в дальнейшем братские белорусско-украинские связи будут крепнуть и развиваться на благо народов обеих стран.
Дипотношения между двумя странами были установлены 27 декабря 1991 года. 30 июня 1992 года в Минске открылось посольство Украины, а 12 октября 1993-го - белорусское посольство в Киеве.
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