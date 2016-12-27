На Донбассе двое украинских военных попали в плен боевиков

Двое украинских солдат попали в плен на Луганщине. Эту информацию официально подтвердили ТСН в штабе АТО.
Связь с бойцами была потеряна 26 декабря в районе Золотого. По данным пресс-центра штаба АТО, они возвращались из больницы в часть, около 16:00 сбились с дороги и заехали на территорию, которая контролируется боевиками.
Сейчас стало известно, что пленных доставили в Луганск.
Ранее в СБУ сообщили, что в заложниках на территории Украины, захваченной пророссийскими боевиками, находятся 110 человек, а еще 10 - на территории самой России.
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