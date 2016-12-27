Луценко отвёз на передовую дроны

Генпрокурор Юрий Луценко передал беспилотные летательные аппараты бойцам взводного опорного пункта на рубеже города Торецк.

Об этом во вторник 27 декабря информирует пресс-служба ведомства.

"В ходе рабочей поездки в Донецкую область генпрокурор посетил взводный опорный пункт 45 бригады Высокомобильных десантных войск Украины, который находится на нулевом рубеже города Торецк. Он поздравил бойцов бригады ВДВ с наступающими праздниками и пожелал мира", - говорится в сообщении.

Генпрокурор выразил надежду, что БПЛА поможет нашим защитникам контролировать перемещения противника и отслеживать его позиции.

Напомним, ранее в декабре на полигоне Гончаровское (Черниговская обл.) прошли испытания беспилотной техники наземного и воздушного использования. Секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал, что испытания прошел беспилотный многофункциональный минибронетранспортер "Фантом", ранее представленный госконцерном "Укроборонпром": "Сегодня проверялась его способность из различных положений, в том числе во время движения, точно поражать цели. Результатом мы довольны".

Кроме того, неплохо, по его оценкам, во время испытаний зарекомендовал себя беспилотный боевой модуль, поставленный на БМП, его можно использовать на обычных БМП и на БТР. Также испытания прошли тактические разведывательно-ударные беспилотные авиационные комплексы, которые позволяют не только находить врага, но и точно поражать определенные цели.

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