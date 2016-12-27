Печерский суд отказал адвокату Януковича в отводе судьи

Печерский районный суд города Киева оставил без удовлетворения заявление адвоката Виктора Януковича об отводе следственного судьи Кристины Тарасюк, которая 26 декабря начала рассмотрение ходатайства следователя военной прокуратуры относительно предоставления разрешения на проведение в отношении экс-президента процедуры заочного досудебного расследования.

Как сообщает "Укринформ", судья Ирина Литвинова во вторник 27 декабря объявила, что постановление обжалованию не подлежит.

В процессе судебного заседания адвокат экс-президента Виталий Сердюк заявил, что судья игнорирует право Януковича на защиту и даже вызвал полицию.

"Мы видим, что ни Печерский райсуд, ни Генеральная прокуратура не желают получать показания Виктора Януковича в деле о государственной измене", - заявил адвокат.

Позже он сказал журналистам, что его подзащитный готов дать показания по этому делу (но о его приезде в Украину речь не идет). В частности, по словам адвоката, украинский следователь мог бы приехать в российский Ростов-на-Дону, чтобы допросить Януковича, или же допрос мог бы быть проведен в режиме скайп-конференции.

В свою очередь прокурор отдела военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Руслан Кравченко заявил, что готов гарантировать безопасность экс-президенту Януковичу, который в этом деле имеет статус подозреваемого, если тот приедет на допрос в Украину.

"Я уверяю сторону защиты, уверяю подозреваемого Януковича, что я беру на себя полную ответственность по обеспечению безопасности подозреваемого Януковича. Мы его встретим на границе, я арестую согласно постановления следственного судьи", - сказал Кравченко.

Как сообщалось, Янукович подозревается в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти Российской Федерации в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, нарушения порядка, установленного Конституцией Украины и ведения агрессивной войны.

Таким образом, Януковичу инкриминируются преступления, предусмотренные частью 1 статьи 111, частью 5 статьи 27, частью 3 статьи 110, частью 2 статьи 437 Уголовного кодекса Украины.

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