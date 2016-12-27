В СБУ рассказали, как Клинчаеву удалось сбежать в Россию

Бывший депутат Луганского областного совета и активный участник сепаратистского движения на востоке Украины в 2014 году Арсен Клинчаев действительно находится на территории РФ с лета 2016 года.

Об этом сообщили в СБУ в ответ на информационный запрос "Четвертой Власти".

Как говорится в ответе, еще в мае 2014 года против Клинчаева было возбуждено уголовное дело. Очень скоро ему избрали меру пресечения в виде ареста, который был затем заменен домашним арестом с ношением электронного браслета. Затем дело пошло по судам.

"В июне 2014 года дело было направлено в Шевченковский районный суд Киева, который направил дело в Апелляционный суд Киева для определения подсудности. Апелляционный суд Киева перенаправил дело в Высший специализированный суд по рассмотрению уголовных и гражданских дел. Там дело было передано в Межевский районный суд Днепропетровской области", - сказано в ответе.

Межевский районный суд, рассмотрев дело, решил, что оно не соответствует статье 291 КПК Украины (плохо указаны данные дела) и вернул его в ГПУ. ГПУ подала апелляционную жалобу на такое решение.

Теми временем у Клинчаева кончился домашний арест... ...и его не продлили. Почему такое произошло (недостаточность аргументов обвинения или позиция суда) - не сообщается. В результате Клинчаев получил возможность уехать.

"Тем временем истек срок меры пресечения (домашнего ареста - ред) закончился. Новой меры пресечения суд не избрал, и в начале августа 2016 года Клинчаев покинул Украину, выехав через пункт пропуска "Новые Яриловичи" (Черниговская область - ред.)", - ответили в СБУ.

При этом, как сообщают в СБУ, Апеллляционный суд Днепропетровской области в октябре 2016 года признал решение Межевского суда законным. ГПУ объявила в розыск Клинчаева лишь 12 декабря. В тот же день Шевченковский районный суд Киева наконец-то выдал ордер на его задержание и арест.

Арсен Клинчаев (род. 1968) - депутат Луганского областного совета (2010-2014), видный деятель Партии регионов на Луганщине. В 2014 году принял активное участие в сепаратистском движении, был одним из организаторов сепаратистских митингов в Луганске в марте 2014 года. В это время он планировал захваты административных зданий, а также призывал луганчан вооружаться и убивать сторонников Майдана.

Впервые Клинчаев был задержан сотрудниками СБУ 10 марта 2014 года в Луганске. Позже Клинчаев был доставлен в Киев и помещен в СИЗО, однако суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. Клинчаев был не раз замечен в Киеве с женщинами.

Как недавно удалось выяснить журналистам, Клинчаев владеет тремя квартирами в столице. Осенью 2015 года он был избит в центре столицы.

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