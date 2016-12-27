СМИ: сбившего насмерть ребёнка в Константиновке бойца ВСУ приговорили к 4 годам тюрьмы

В Константиновке боец ВСУ Роман Карпинец, который в марте 2015 года на бронетранспортёре сбил женщину с восьмилетней дочкой, получил четыре года лишения свободы.

Об этом сообщают местные СМИ.

Его непосредственного командира Марьяна Рака, который во время ДТП сидел в кабине другой машины, суд приговорил к двум годам дисциплинарного батальона с лишением воинского звания. Отметим, в апреле 2015 года сообщалось, что Рака отпустили под залог в 60 тысяч гривен.

Напомним, 16 марта 2015 года в Константиновке бронированный тягач МТ-ЛБ потерял управление и выехал на пешеходную часть улицы. В результате аварии погибла 8-летняя девочка, а ее мать с еще одним малолетним ребенком были доставлены в больницу.

Двое военнослужащих, подозреваемых в совершении этого преступления, были задержаны, а командир их подразделения - отстранен от исполнения служебных обязанностей.

После следующего ДТП местные жители пытались устроить самосуд над водителем тягача, а позже устроили митинг, требуя его выдачи. Участники акции жгли шины возле общежития украинских военных. Ночью милиции удалось убедить протестующих разойтись по домам.

18 марта ряд активных участников беспорядков в Константиновке, устроенных после смертельного ДТП с участием украинской бронетехники, были задержаны.

Военная прокуратура за 15 дней с момента трагедии закончила расследование по факту ДТП, произошедшего 16 марта в Константиновке Донецкой области.

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