СМИ: боевики не знают, кого "освободила" Савченко - московские кураторы не разъясняли

"Освобождение" двух гражданок Украины Надеждой Савченко координировалось непосредственно из Москвы, а в ОРДЛО даже не знали, кто это такие.

Как сообщает Цензор.нет, это следует из записи телефонного разговора так называемого руководителя департамента информационной политики и связей с общественностью "администрации главы" "ДНР" Елены Алексеевой с корреспондентом LifeNews, которая попала в YouTube.

На вопрос корреспондента LifeNews "а кто это такие - Анжелика Преснякова и Ольга Сворак?", Елена Алексеева ответила: "Я не знаю, кто это. Я сейчас с Москвой ссорюсь. Потому что эти заявления даже не довели до нашего сведения".

Кроме того в сети появилась информация о связи двух переданных женщин с сепаратистами и их пособниками.

Так по словам, самой Ольги Сворак, которая называет себя журналисткой из Ивано-Франковска, в 2015 году она поехала на оккупированную территорию к своему любимому, который является боевиком.

В октябре 2015 года Сворак ездила в оккупированный Крым, где провела с ним отдых. На фото стоит вместе со Сворак мужчина, на его груди значок "новороссия".

В друзьях у Сворак журналист Руслан Коцаба, который был осужден за призыв к украинцам отказываться от мобилизации.

В 2012 году Коцаба публиковал видео со Сворак на своем ютуб-канале.

Несколько дней назад Коцаба на телеканале на NewsOne активно выступал в поддержку Савченко.

Вторая женщина, которую боевики передали украинской стороне Анжелика Преснякова - бывшая судья из ныне оккупированного Новоазовска.

В 2009 году она вела дело по иску жителя села Безыменное Василия Коваленко, который судился с районной газетой "Родное Приазовье". Газета в одном из материалов утверждала, что голодомор 1932-33 годов не был геноцидом, что и пытался оспорить в суде Коваленко. Коваленко в удовлетворении иска было отказано полностью.

Из родственников у нее муж, сестра и дочь.

Сестра Светлана Емельянова оккупированный город Новоазовск считает Россией, также ей нравятся картинки террористов "ДНР", которыми она делится в "Одноклассниках".

Дочь сестры бывшей судьи из Новоазовска проживает в Ростове на Дону.

А дочь Пресняковой Лена Яровая живет в Донецке, постит постоянно новые фотографии и не пишет о том, что ее мать в плену.

Напомним, утром 27 декабря боевики передали руководителю общественной организации "Офицерский корпус" Владимиру Рубану гражданок Украины Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак.

Надежда Савченко не относится к официальной группы переговорщиков. Вместе с Владимиром Рубаном они участвовали в сепаратной встрече с главарями боевиков в Минске.

Ранее сегодня "уполномоченный ДНР по правам человека" Дарья Морозова заявила сегодня, что боевики "ДНР" и "ЛНР" на двоих готовы вернуть Украине 47 заложников в обмен на 690 подозреваемых в терроризме граждан.

В заложниках на неконтролируемой Украиной территории находятся 110 человек.

Напомним, украинская сторона отдает 15 человек из списка боевиков в надежде, что Россия разблокирует процесс освобождения 58-ми украинских заложников, удерживаемых на неподконтрольных территориях. Боевики-"ДНРовцы" сначала заявили, что в ответ на передачу Киевом 15 пленных никого не отдадут, однако позже передумали, и 27 декабря отпустили двух пленных женщин, Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак - как заявили руководители группировок "Д/ЛНР", ради депутата Надежды Савченко (так, например, 23 декабря член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что рассмотрение вопроса об освобождении боевиками заложников было вновь сорвано). Между тем, ранее Савченко заявила о договоренности с боевиками об обмене 226 задержанных на 52 украинских пленников.

Женщины, освобожденные боевиками сегодня - Преснякова и Сворак - не принимали участия в боевых действиях, хотя ранее нардеп Савченко аппелировала к солдатским матерям, организовывая акции протеста, включая голодовку, возле стен Администрации президента Украины, называя своей целью ускорить процесс освобождения захваченных террористами в плен украинских граждан.

Добавим, что 16 декабря бойцы добровольческих батальонов ради освобождения пленных выдвинули боевикам ультиматум, пригрозив блокадой: "Если в течение семи дней все украинские военнопленные не будут отпущены или не состоится обмен, то мы начинаем тотальную блокаду оккупированных территорий". "Мы перекроем снабжение любой контрабанды как туда, так и назад", - сказал второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский. 26 декабря ветераны АТО и волонтеры запустили мобильные группы и начали формирование блокпостов для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной частью Донбасса.

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