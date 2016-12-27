В Киеве появились холодильники с едой для нуждающихся

На улицах Киева установили холодильники, где желающие могут оставлять еду для нуждающихся. Новую для столицы инициативу - фудшеринг - запустили трое киевлян, сообщает Dreamkyiv.com.
Первые пять холодильников #godobro команда разместила неделю назад. Один из них - на Подоле, на Спасской, 13. Но вскоре он исчез, как и еще один - по другому адресу. Не успели даже закрепить. На данный момент пунктов осталось три, они исправно выполняют свою функцию.
Точный адрес пунктов инициаторы #godobro называть отказываются, как и указывать свои контакты. Переживают, что у местных властей могут возникнуть вопросы разрешений и пункты демонтируют. Поэтому сейчас инициатива ориентирована на щедрость горожан, которые сами наткнулись на холодильники.
Подобный подход является популярным в Германии и Индии. Там холодильники устанавливают возле кафе, пекарен, магазинов. В пункты фудшеринга попадают продукты, у которых скоро закончится срок годности, или излишки пищи.
Напомним, в 2015 году Украина вошла в десятку стран, которые больше всех сократили уровень недоедания своих граждан.
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