 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Вторник, 27 декабря 2016 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Суд Москвы по просьбе Олийныка объявил Революцию Достоинства "госпереворотом"

время публикации: 14:33
последнее обновление: 14:40
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск экс-депутата Верховной Рады Владимира Олийныка о признании смены власти в Украине в 2014 году "государственным переворотом". Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Данное обстоятельство нашло убедительное подтверждение в многочисленных доказательствах, которые собраны судом. Эти факты отражают вопиющие нарушения закона на Украине, приведших к государственному перевороту", - говорится в тексте судебного решения.

Суд также считает "долгом российской правовой системы дать оценку произошедшим в Украине событиям".

Напомним, что бывший депутат от "Партии регионов" Олийнык, который был автором "диктаторских законов" во время Революции достоинства, живет в Ялте. В декабре 2014 года Генпрокуратура Украины объявила его в розыск.

facebook

Cсылки по теме:

Суд отложил рассмотрение ходатайства ГПУ о возможности заочного осуждения Януковича за госизмену
// NEWSru.ua // Украина // 26 декабря 2016 г.

Путин рассказал, когда подумает об освобождении Сенцова
// NEWSru.ua // Украина // 23 декабря 2016 г.

Опрос: более 40% украинцев считают события конца 2013 - начала 2014 года Революцией Достоинства
// NEWSru.ua // Украина // 16 декабря 2016 г.

Печерский суд разрешил задержать Януковича
// NEWSru.ua // Украина // 15 декабря 2016 г.

Янукович за своё президентство раздал российским политикам и олигархам 8 именных пистолетов. Медведеву даже 2
// NEWSru.ua // Украина // 8 декабря 2016 г.

Янукович на допросе заявил, что 20 февраля Захарченко доложил ему о 70-80 убитых людях на Майдане
// NEWSru.ua // Украина // 28 ноября 2016 г.

Горбатюк: на Майдане снайперы УГО и "Альфы" не стреляли
// NEWSru.ua // Украина // 30 октября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 14:40
 Украина выполнила домашнее задание по меморандуму с МВФ, считает Кубив
// Экономика


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Вторник, 27 декабря 2016 г.  

Последняя новость – 14:40

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2016