Генштаб рассказал, когда заработает единый реестр военнообязанных, и как электронный учёт поборет коррупцию

Единый государственный реестр военнообязанных в Украине заработает через два года.

Об этом заявил на брифинге заместитель начальника Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генштаба ВСУ Николай Садеков, сообщает Укринформ.

"На выполнение этого задачи Стратегическим бюллетнем предусмотрено два года... Вся база данных будет храниться на защищенных серверах в Украине", - подчеркнул Садеков.

По его словам, в первую очередь информацию о военнообязанных возьмут из Единого государственного реестра избирателей, но в дальнейшем только Вооруженные силы будут отвечать за ведение этого реестра. Данные о ребятах от 17 лет и девушек от 18 лет, которые имеют соответствующую военную специальность, будут вноситься в реестр в районных военкоматах.

"Каждый военкомат будет иметь доступ только к своему району. К информации по всей Украине будут иметь доступ лишь соответствующие работники Генерального штаба. И только в штабе смогут изымать или удалять информацию", - подчеркнул Садеков.

Заместитель начальника Главного управления оборонного и мобилизационного планирования ГШ подчеркнул, что бумажные дела в военкоматах все равно будут вести, а новая система позволит проверять работу самих военкоматов.

"Система даст возможность иметь оперативную информацию в онлайн-режиме о имеющемся ресурсе, уменьшит срок ожидания информации гражданам Украины по вопросу военного учета, снизит коррупционные риски", - сказал представитель Генштаба.

Садеков также сообщил, что электронный учет военнообязанных позволит отслеживать деятельность всех должностных лиц, связанных с призывом и искоренить коррупционную составляющую из призывного процесса.

"Электронные базы данных Единого государственного реестра военнообязанных будут доступны лицам, связанным с призывом исключительно в пределах их компетенции. Например, в районных военкоматах смогут оперировать данными только по своему району. А вот на уровне Генерального штаба можно будет получить доступ ко всей информации, но не скопировать ее, - объяснил Садеков.

По его словам, физическое и программное разделение электронного реестра позволит отслеживать деятельность всех должностных лиц, связанных с призывом.

Напомним, 7 декабря Кабинет министров утвердил новый Порядок организации и ведения воинского учета призывников и военнообязанных.

Отметим, в сентябре начальник Генштаба Виктор Муженко доложил о создании оперативного военного резерва из 85 тысяч человек.

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