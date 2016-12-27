Донецкие боевики отпустили двух заложниц

Донецкие боевики утром передали руководителю украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану двух заложниц - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак. Об этом сообщил сам Рубан, передает "Громадське".

Процедура прошла между оккупированными Донецком и Макеевкой.

Как сообщил заместитель министра обороны Василий Будик, дальше женщин передадут Службе безопасности Укураины, неподалеку от Майорска Донецкой области.

Переговоры об освобождении Пресняковой и Сворак в Трехсторонней контактной группе в Минске начались еще весной, сообщила представительница Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

В свою очередь журналист Юрий Бутусов написал на странице в Фейсбуке, что указанные "пленные" женщины не являлись ни сотрудницами СБУ, ни бойцами ВСУ и не были схвачены на поле боя.

"Одна из них – простая женщина, которая влюбилась в мужчину, проживающего на оккупированной территории. Он ее пригласил к себе, но потом решил избавиться, обвинил ее в пособничестве "укропам" и ее бросили "на подвал". Другая "пленная" - судья из Мариуполя. Обе этих женщины не были в списках пленных для обмена - это просто заложники, схваченные без каких-то причин", - написал Бутусов.

При этом, отмечает журналист, вместо двух женщин, которых "просто схватили на улице без всяких причин, и которые пережили застенки, куда никогда не приезжают ни правозащитники, ни ОБСЕ, ни ООН, Украина "добровольно" передаст сразу 15 человек из списка на обмен - все они под следствием в Украине либо уже получили приговор суда".

По его информации, украинская сторона передает 6 женщин и 9 мужчин, которые, в отличие от этих двух заложниц, находились в списках на обмен. "Украина заложников не берет - передаем только реальных террористов, наемников, шпионов и их пособников, интерес к которым проявляет противник", - подчеркнул Бутусов.

26 декабря главари боевиков ОРДЛО Александр Захарченко и Игорь Плотницкий заявили о намерении передать депутату Надежде Савченко двух пленных женщин.

Савченко не входит в официальную группу переговорщиков в Минском процессе.

Трехсторонняя группа в Минске состоит из представителей Украины, России и ОБСЕ. Представители боевиков имеют там статус приглашенных и напрямую с ними никто переговоров не ведет.

Савченко встретилась с главарями боевиков в Минске 7 декабря, во встрече также принимал участие представитель в гуманитарной подгруппе от РФ. Россия давно настаивает, чтобы Украина вела переговоры з боевиками напрямую. Украина заявляет, что не ведет переговоров с террористами.

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