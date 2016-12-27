В АП ожидают, что обновлённый Верховный суд сформируют до конца марта

Заместитель главы Администрации президента Украины и координатор Совета по вопросам судебной реформы Алексей Филатов ожидает, что обновленный Верховный суд будет сформирован до конца марта 2017 года. Об этом он сообщил сегодня, 27 декабря, передает УНИАН.

"Верховный суд должен быть сформирован до конца марта 2017 года и начать функционировать в тот же срок", – заявил он.

По словам Филатова, требования к кандидатам на должности судей Верховного суда достаточно высокие.

"Даже подать документы довольно непростое дело. Речь идет и о полном декларировании своего имущества, также декларации добропорядочности, декларации родственных связей", – отметил он.

"Кандидатов сейчас достаточно, причем достаточно, в том числе, и высококвалифицированных. Думаю, что если ВККС (Высшая квалификационная комиссия судей) должным образом подойдет к проведению этого конкурса, мы получим высокое качество нового Верховного суда с точки зрения кадрового состава. Конкурс достаточно большой. Есть очень качественные кандидаты из судейской среды, из научной среды, из адвокатской среды", – добавил Филатов.

Ранее Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала список кандидатов на должности судей Верховного Суда. По подсчетам "ЧЕСНО. Фильтруй суд!", из 846 желающих ВККС допустила к конкурсу 653, львиная доля которых являются представителями системы.

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