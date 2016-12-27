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NEWSru.ua // Украина // Вторник, 27 декабря 2016 г.
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Жителей Днипра предупреждают о запрете фейерверков на праздники
время публикации: 06:47
последнее обновление: 06:47
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На территории города Днипро продолжает действовать запрет на использование фейерверков и других пиротехнических изделий. Об этом на пресс-конференции 26 декабря сообщил заместитель городского головы Александр Санжара, передает пресс-служба горсовета.

"Такое решение было принято еще 1 сентября 2014 года. В нем сказано, что этот запрет действует до конца проведения АТО. У нас продолжается АТО, поэтому запрет сохраняется. Помните, что Днипро находится очень близко к линии фронта. Учитывая, что в Днипре расположен военный госпиталь, у нас тут много ветеранов АТО, в наш город привозят раненых и, к сожалению, погибших, поэтому воздержимся в новогоднюю ночь от использования фейерверков", - отметил он.

Санжара добавил, что запрет распространяется на кафе, рестораны и другие развлекательные заведения.

Напомним, после начала боевых действий на Донбассе многие украинские города ввели запрет на использование пиротехники во время празднований.

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Вторник, 27 декабря 2016 г.  

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